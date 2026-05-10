Navio com destino ao Brasil cruza Estreito de Ormuz, diz agência

Um navio graneleiro de bandeira do Panamá que segue em direção ao Brasil atravessou o Estreito de Ormuz utilizando uma rota definida pelas Forças Armadas do Irã, segundo informou neste domingo, 10, a agência semioficial iraniana Tasnim News Agency.

De acordo com a agência, a embarcação identificada como Mdl Toofan partiu do porto saudita de Ras al-Khair com destino ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O trajeto atravessa uma das rotas marítimas mais sensíveis do comércio global.

A Tasnim afirma que o navio já havia tentado cruzar o estreito em 4 de maio, mas teria sido impedido pelas Forças Armadas do Irã. Segundo a mesma fonte, esta teria sido a segunda embarcação em dois dias a utilizar o corredor marítimo definido por autoridades iranianas na região.

O que é o Estreito de Ormuz?

O Estreito de Ormuz, rota que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao mar da Arábia, é considerada uma das passagens mais estratégicas do planeta, e voltou ao centro das tensões geopolíticas desde o início da Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.

No dia 28 de fevereiro, o Irã passou a impor restrições à passagem de embarcações pela região, condicionando a navegação ao controle de autoridades iranianas e à cobrança de taxas.

Por ali passa cerca de 25% de todo o petróleo consumido no mundo, além de boa parte do gás natural liquefeito produzido na região.