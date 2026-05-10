Navio com destino ao Brasil cruza Estreito de Ormuz, diz agência

Estreito de Ormuz: um quarto do petróleo do mundo passa pela rota (GettyImages)
Repórter de finanças
Publicado em 10 de maio de 2026 às 15h45.
Um navio graneleiro de bandeira do Panamá que segue em direção ao Brasil atravessou o Estreito de Ormuz utilizando uma rota definida pelas Forças Armadas do Irã, segundo informou neste domingo, 10, a agência semioficial iraniana Tasnim News Agency.
De acordo com a agência, a embarcação identificada como Mdl Toofan partiu do porto saudita de Ras al-Khair com destino ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O trajeto atravessa uma das rotas marítimas mais sensíveis do comércio global.
A Tasnim afirma que o navio já havia tentado cruzar o estreito em 4 de maio, mas teria sido impedido pelas Forças Armadas do Irã. Segundo a mesma fonte, esta teria sido a segunda embarcação em dois dias a utilizar o corredor marítimo definido por autoridades iranianas na região.
O Estreito de Ormuz, rota que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao mar da Arábia, é considerada uma das passagens mais estratégicas do planeta, e voltou ao centro das tensões geopolíticas desde o início da Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.
No dia 28 de fevereiro, o Irã passou a impor restrições à passagem de embarcações pela região, condicionando a navegação ao controle de autoridades iranianas e à cobrança de taxas.
Por ali passa cerca de 25% de todo o petróleo consumido no mundo, além de boa parte do gás natural liquefeito produzido na região.