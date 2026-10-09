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EUA apreendem sete domínios ligados a hackers chineses; entenda

Governo chinês afirmou que se opõe a atividades de hackers e defendeu cooperação com os Estados Unidos contra riscos digitais

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06h52.

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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a apreensão de sete domínios de internet usados, segundo as autoridades americanas, por hackers ligados à empresa chinesa Integrity Technology Group. Os endereços teriam sido utilizados para identificar vulnerabilidades e invadir sistemas de infraestrutura crítica nos EUA e em outros países. A China afirmou que se opõe a atividades de hackers e à disseminação de informações falsas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a apreensão de sete domínios de internet que, segundo as autoridades americanas, eram utilizados por hackers ligados à empresa chinesa Integrity Technology Group para atacar sistemas de infraestrutura crítica.

A operação foi divulgada na quinta-feira, 8, e teve como objetivo interromper o uso de ferramentas digitais empregadas para identificar vulnerabilidades e invadir sistemas nos Estados Unidos e em outros países, segundo comunicado do governo americano.

Esta é a segunda operação anunciada publicamente pelos EUA contra a infraestrutura digital associada à Integrity Tech, de acordo com o Departamento de Justiça.

EUA já haviam interrompido rede de 250 mil dispositivos

Em setembro de 2024, o Departamento de Justiça anunciou uma operação autorizada pela Justiça contra uma rede de mais de 250 mil dispositivos comprometidos nos Estados Unidos e em outros países, vinculada à empresa chinesa.

Na ocasião, o então diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou que a Integrity Tech estava por trás do grupo de hackers conhecido como Flax Typhoon.

Segundo Wray, o grupo realizava atividades de coleta de informações e reconhecimento digital para agências de segurança de Pequim.

China responde às acusações dos Estados Unidos

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta sexta-feira, 9, que se opõe firmemente a atividades de hackers e à disseminação intencional de informações falsas.

A porta-voz Mao Ning declarou, durante entrevista coletiva em Pequim, que o país pretende trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para enfrentar riscos na internet e estabelecer uma relação de respeito mútuo nessa área.

'Perguntas frequentes'

Por que os EUA apreenderam sete domínios de internet? ＋

Segundo o Departamento de Justiça americano, os domínios eram utilizados por hackers ligados à empresa chinesa Integrity Technology Group para identificar vulnerabilidades e invadir sistemas de infraestrutura crítica nos Estados Unidos e em outros países.

O que é a Integrity Technology Group? ＋

É uma empresa chinesa de tecnologia da informação que, segundo autoridades americanas, está associada ao grupo de hackers conhecido como Flax Typhoon.

O que é o grupo Flax Typhoon? ＋

É um grupo de hackers que, segundo o FBI, realizou atividades de coleta de informações e reconhecimento digital para agências de segurança chinesas.

O que a China disse sobre a operação americana? ＋

O governo chinês afirmou que se opõe a atividades de hackers e à disseminação de informações falsas e defendeu a cooperação com os Estados Unidos para enfrentar riscos digitais.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)ChinaHackers

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