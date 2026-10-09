EUA apreendem sete domínios ligados a hackers chineses; entenda

RESUMO ＋ O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a apreensão de sete domínios de internet usados, segundo as autoridades americanas, por hackers ligados à empresa chinesa Integrity Technology Group. Os endereços teriam sido utilizados para identificar vulnerabilidades e invadir sistemas de infraestrutura crítica nos EUA e em outros países. A China afirmou que se opõe a atividades de hackers e à disseminação de informações falsas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a apreensão de sete domínios de internet que, segundo as autoridades americanas, eram utilizados por hackers ligados à empresa chinesa Integrity Technology Group para atacar sistemas de infraestrutura crítica.

A operação foi divulgada na quinta-feira, 8, e teve como objetivo interromper o uso de ferramentas digitais empregadas para identificar vulnerabilidades e invadir sistemas nos Estados Unidos e em outros países, segundo comunicado do governo americano.

Esta é a segunda operação anunciada publicamente pelos EUA contra a infraestrutura digital associada à Integrity Tech, de acordo com o Departamento de Justiça.

EUA já haviam interrompido rede de 250 mil dispositivos

Em setembro de 2024, o Departamento de Justiça anunciou uma operação autorizada pela Justiça contra uma rede de mais de 250 mil dispositivos comprometidos nos Estados Unidos e em outros países, vinculada à empresa chinesa.

Na ocasião, o então diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou que a Integrity Tech estava por trás do grupo de hackers conhecido como Flax Typhoon.

Segundo Wray, o grupo realizava atividades de coleta de informações e reconhecimento digital para agências de segurança de Pequim.

China responde às acusações dos Estados Unidos

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta sexta-feira, 9, que se opõe firmemente a atividades de hackers e à disseminação intencional de informações falsas.

A porta-voz Mao Ning declarou, durante entrevista coletiva em Pequim, que o país pretende trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para enfrentar riscos na internet e estabelecer uma relação de respeito mútuo nessa área.