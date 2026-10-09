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Ledger suspende vendas de revendedora em meio a possível ataque hacker de US$ 86 milhões

Empresa ainda nao confirmou se houve manipulação de dispositivos, mas alertou clientes sobre carteiras compradas na Ásia

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Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11h46.

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A Ledger solicitou que uma revendedora do Sudeste Asiático suspenda as vendas de suas carteiras físicas enquanto investiga relatos de que compradores perderam ativos. A decisão ocorreu cerca de uma hora após investigadores de blockchain apontarem perdas suspeitas envolvendo dispositivos Ledger acima de US$ 86 milhões.

A Ledger ainda não confirmou esse valor nem informou se houve manipulação dos dispositivos. O alerta é direcionado apenas a compradores recentes de uma revendedora no Sudeste Asiático.

O que a Ledger informou aos compradores de dispositivos CryptoBilis?

Uma carteira física é um equipamento compacto que mantém as chaves de cripto de uma pessoa fora da internet. A Ledger está entre os fabricantes mais conhecidos desse segmento.

Na sexta-feira, o suporte da Ledger identificou a revendedora como CryptoBilis. A loja da Malásia, fundada em 2020, comercializa produtos relacionados a cripto e dispositivos Ledger, além de atuar também na Indonésia e nas Filipinas.

A Ledger orientou quem comprou na loja nos últimos 90 dias a não configurar a carteira. Já clientes que já utilizaram o equipamento foram instruídos a transferir os ativos para uma nova carteira com uma nova frase-chave. Essa frase composta por 24 palavras é o backup fundamental de uma carteira cripto.

“Como medida preventiva e enquanto aguardamos o resultado da investigação, solicitamos à CryptoBilis a suspensão imediata de todas as vendas e entregas de dispositivos Ledger”, afirmou o suporte da Ledger no X.

De onde vem a estimativa dos US$ 86 milhões?

O valor das perdas foi reportado por Specter, um investigador on-chain especializado no monitoramento de dados públicos de blockchain. Segundo Specter, houve rastreamento de recursos em centenas de carteiras de vítimas nas redes Ethereum, TRON e Bitcoin.

Registros disponíveis publicamente no mempool indicam que três endereços de Bitcoin apontados por Specter somam cerca de 211 BTC. Até as 10h44 (horário de Brasília) de sexta-feira, nenhum desses fundos havia sido movimentado.

A Ledger não reconheceu o total de US$ 86 milhões nem detalhou como ocorreu a retirada dos fundos das carteiras dos usuários.

Segundo alerta sobre carteiras físicas desde agosto

Dispositivos adulterados vendidos fora de canais autorizados representam um risco conhecido. Em abril, um pesquisador identificou carteiras Ledger falsas em um marketplace chinês que enviavam PINs e frases-semente para terceiros mal-intencionados.

Em outro caso, em agosto, uma falha de firmware da Coldcard causou prejuízos de cerca de US$ 70 milhões a investidores de Bitcoin. A Coldcard é uma concorrente entre fabricantes de carteiras físicas.

A Ledger informou que divulgará atualizações à medida que a apuração avançar. Segue sem esclarecimento se os dispositivos da CryptoBilis foram adulterados antes de chegarem aos compradores.

*Matéria original escrita por Lockridge Okoth no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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