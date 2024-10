Mais rico do mundo, Musk incentiva jovens a ter filhos: “não se preocupe com os custos”

Durante um evento recente na Pensilvânia, Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, encorajou os jovens a não se preocuparem excessivamente com os custos de criar filhos, afirmando que a decisão de ter uma família não deve ser adiada por motivos financeiros. Musk, que tem 11 filhos, é um defensor de longo prazo da paternidade e, mais uma vez, reforçou seu ponto de vista, afirmando que "as coisas se resolvem". As informações são da Business Insider.

Ao ser questionado sobre qual conselho ele daria à geração mais jovem sobre ter filhos, Musk foi direto: "Minha recomendação em relação a começar uma família é: comece imediatamente". O bilionário acrescentou que as pessoas muitas vezes se preocupam muito com as dificuldades financeiras de criar filhos, mas destacou que, em sua visão, não há melhor momento do que o presente para dar esse passo.

A preocupação com o futuro da população mundial

Musk, cujo patrimônio é estimado em cerca de US$ 242 bilhões (R$ 1,3 trilhão), já havia feito alertas sobre o que ele considera uma "iminente crise de população" e frequentemente defende que mais pessoas deveriam ter filhos para evitar um colapso demográfico. Em diversas publicações na plataforma X (antigo Twitter), Musk sugeriu que a humanidade enfrentará problemas graves no futuro se o número de nascimentos não aumentar.

Ele chegou a afirmar, em uma postagem de maio deste ano, que as pessoas deveriam ter filhos "de uma forma ou de outra, senão a humanidade acabará desaparecendo". Musk frequentemente cita que o crescimento populacional é essencial para garantir o futuro da civilização e que os casais deveriam priorizar ter ao menos três filhos para compensar a queda nas taxas de natalidade.

Apesar de reconhecer que alguns casais podem enfrentar dificuldades, Musk também defende que escolher não ter filhos deliberadamente é algo "anti-humano". Essa visão contrasta com a tendência crescente de adultos, principalmente nos Estados Unidos, que optam por não formar famílias.

Receios financeiros

As afirmações de Musk vêm em um momento em que muitos potenciais pais estão preocupados com o impacto financeiro de ter filhos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center, o número de adultos norte-americanos sem filhos que afirmam que provavelmente nunca terão filhos aumentou de 37% em 2018 para 47% em 2023. Entre os que disseram não pretender ter filhos, 36% citaram preocupações financeiras como o principal motivo.

Nos últimos anos, a inflação e o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos têm afetado o custo de vida, o que levou muitos jovens a reconsiderarem o momento de formar uma família. Com os preços de habitação, educação e saúde em alta, a decisão de ter filhos muitas vezes é adiada por preocupações com a viabilidade financeira.

No entanto, Musk minimizou essas preocupações, sugerindo que, em última análise, os custos não deveriam ser o principal fator na hora de tomar essa decisão. "Eu entendo que há desafios, mas criar filhos é algo que vale muito a pena, e as dificuldades financeiras podem ser superadas", comentou.

A posição de outros bilionários sobre a questão

Elon Musk não é o único bilionário a expressar esse tipo de opinião. Kevin O'Leary, conhecido por sua participação no programa "Shark Tank", também já comentou que o dinheiro não deveria ser uma preocupação ao se pensar em formar uma família. O'Leary chegou a dizer que se arrepende de não ter tido filhos mais cedo em sua vida e que teria gostado de passar mais tempo com eles quando era mais jovem.

Por outro lado, o aumento dos custos associados à criação de uma família continua sendo um fator relevante para muitos. A decisão de Musk de incentivar a paternidade, mesmo diante de desafios financeiros, reflete sua perspectiva otimista e sua crença na importância da expansão populacional para o futuro da humanidade.