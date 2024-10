Ações da Tesla sobem 7% após lucro superar estimativas no terceiro trimestre

A gigante de carros elétricos Tesla (NASDAQ: TSLA) divulgou nesta quarta-feira, 23, seu balanço do terceiro trimestre. O lucro líquido por ação da empresa foi de US$ 0,72, acima do consenso de mercado que estimava um resultado de US$ 0,60.

A receita líquida, por outro lado, foi de US$ 25,18 bilhões, levemente abaixo das expectativas dos analistas, que estimavam um resultado de US$ 25,4 bilhões. O indicador subiu 8% frente aos US$ 23,35 bilhões apurados no ano passado.

As ações da Tesla operam em alta de 7% no after-market após a divulgação dos resultados. Os papéis acumulam queda de 2,8% nos últimos três meses e recuam 1,33% em 12 meses.

O que explica o resultado da Tesla

Os números da empresa ganharam um reforço de US$ 739 milhões em receitas de crédito regulatório automotivo durante o trimestre. Esses créditos são incentivos governamentais para reduzir as emissões de carbono que são dados a fabricantes de automóveis para desenvolver veículos elétricos. Como a Tesla vende apenas carros desse tipo, uma de suas estratégias é revendê-los a outros fabricantes que não conseguem cumprir os requisitos regulamentares -- é permitido que aqueles que não alcancem as regras possam comprar os créditos de concorrentes.

A receita automotiva da empresa cresceu 2%, de US$ 19,63 bilhões para US$ 20 bilhões em base anual. Já as receitas com geração e armazenamento de energia avançaram 52%, para US$ 2,38 bilhões. Por sua vez, as receitas de serviços e outras fontes aumentaram 29%, para US$ 2,79 bilhões.