Qual é o lugar mais caro para os solteiros viverem nos EUA? Veja ranking

Esse número inclui estimativas de quanto uma pessoa precisa para pagar por habitação, transporte, cuidados de saúde, impostos e outras despesas comuns, conforme dados de uma calculadora formulada pelo MIT. Essas despesas variam muito de estado para estado, especialmente moradia, impostos e alimentação. A maior diferença no custo anual para uma pessoa é de US$ 58.009 em Massachusetts, em comparação com US$ 39.386 na Virgínia Ocidental. Com base em uma semana de trabalho de 40 horas, isso equivale a um salário por hora de US$ 28 em Massachusetts e de US$ 19 na Virgínia Ocidental - o necessário para cobrir despesas básicas. Confira os 15 estados dos EUA com o custo de vida mais alto, com base em quanto uma única pessoa precisa para cobrir seus custos básicos: Massachusetts: $ 58.009 Havaí: $ 56.841 Califórnia: $ 56.825 Nova York: $ 55.878 Washington: $ 53.242 Colorado: $ 51.644 Nova Jersey: $ 51.504 Maryland: $ 51.460 Oregon: $ 50.553 Rhode Island: $ 50.418 Connecticut: $ 50.194 Virgínia: $ 49.973 Nova Hampshire: $ 49.045 Arizona: $ 48.677 Geórgia: $ 48.448

O que pesa no bolso

A habitação é de longe o fator mais importante no orçamento da maioria das pessoas. Com uma média de US$ 17 mil, os custos de habitação nos 15 estados mais caros são quase o dobro dos 15 estados menos caros.

Não é novidade que os custos de habitação são mais elevados em estados com grandes cidades, como Califórnia e Nova York. As grandes cidades tendem a atrair pessoas devido às oportunidades de emprego, o que aumenta a procura de casas e, consequentemente, aumenta os preços.

A diferença no custo de vida entre os estados também está relacionada aos gastos com alimentação e impostos, que variam em até US$ 2.000 e US$ 1.500, respectivamente.