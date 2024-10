Justiça dos EUA faz alerta a Musk por sorteio de US$ 1 milhão a eleitores

O Departamento de Justiça dos EUA fez um alerta formal ao magnata Elon Musk de que seu sorteio diário de um milhão de dólares (R$ 5,69 milhões) para eleitores registrados em estados decisivos pode violar a lei federal. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 22, pela CNN.

Investigação de violações eleitorais

A Divisão de Integridade Pública do departamento, responsável por investigar possíveis violações da lei relacionadas às eleições, enviou uma carta ao comitê de ação política de Musk, o America PAC, de acordo com a emissora, citando fontes familiarizadas com o caso.

A lei federal proíbe o pagamento de pessoas para que se registrem para votar. A "loteria" de Musk promete um milhão de dólares a pessoas escolhidas aleatoriamente por assinarem uma petição em apoio à Primeira e Segunda Emendas da Constituição, que defendem a liberdade de expressão e o direito ao porte de armas.

“No entanto, para assinar, é necessário estar registrado nos estados considerados chave para as eleições de 5 de novembro.”

Estados alvo e proposta de Musk

O dono do X e CEO da Tesla e SpaceX prometeu no último domingo, 20, oferecer até um milhão de dólares por dia, de forma aleatória e até o dia das eleições, a eleitores do Arizona, Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada ou Wisconsin.

Musk se defendeu das críticas de que estaria pagando pelo registro de republicanos, afirmando que os vencedores “podem ser de qualquer partido político ou de nenhum, e nem precisam votar”.

“O America PAC reformulou a petição, destacando que os ganhadores seriam selecionados como porta-vozes do comitê.”

Carta do Departamento de Justiça

A CNN informou que não está claro se a carta enviada pelo Departamento de Justiça chegou às mãos do magnata e se houve mudanças na proposta como resultado. Nas eleições presidenciais de 5 de novembro, o ex-presidente (2017-2021) e candidato republicano Donald Trump enfrentará a vice-presidente democrata Kamala Harris.

De acordo com a média das pesquisas realizada pelo site FiveThirtyEight, a candidata democrata está à frente de Trump por 1,8 ponto, com 48,2% das intenções de voto.