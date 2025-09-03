Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Elevador da Glória descarrilha em Lisboa e deixa ao menos três mortos e cerca de 20 feridos

Equipes de emergência e agentes da polícia estão no local, na tentativa de resgatar pessoas que estão presas às ferragens

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória, além de um meio de transporte para a população local, é também uma atração turística que recebe diariamente centenas de passageiros (Reprodução/X)

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória, além de um meio de transporte para a população local, é também uma atração turística que recebe diariamente centenas de passageiros (Reprodução/X)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15h16.

Última atualização em 3 de setembro de 2025 às 15h25.

Uma das principais atrações turísticas de Lisboa, o Elevador da Glória descarrilhou e tombou nesta quarta-feira, deixando pelo menos três pessoas mortas e cerca de 20 feridas, duas delas em estado grave.

Segundo o Diário de Notícias, equipes de emergência e agentes da polícia estão no local, na tentativa de resgatar pessoas que estão presas às ferragens. Mais de 30 agentes foram deslocados para o local para o resgate das vítimas de acidente, que teria ocorrido no trecho da Avenida da Liberdade.

“Houve uma ocorrência com vítimas, mas ainda não é possível determinar o número exato nem a gravidade dos ferimentos”, afirmou uma fonte ao jornal local Correio da Manhã.

As operações de socorro continuam no local, com reforço de meios de emergência. Segundo a CNN Portugal, as causas técnicas do acidente ainda não foram divulgadas e deverão ser investigadas posteriormente.

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória, além de um meio de transporte para a população local, é também uma atração turística que recebe diariamente centenas de passageiros. O acidente, no entanto, deixa uma série de dúvidas sobre a segurança e a manutenção da infraestrutura centenária.

 

O elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e é uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa, transportando anualmente mais de três milhões de passageiros.

Acompanhe tudo sobre:Portugalacidentes-de-trem

Mais de Mundo

Operação contra narcotraficantes na Venezuela não vai parar, diz secretário de Defesa dos EUA

China é 'imparável', diz Xi Jinping a Kim Jong Un e Putin em desfile militar em Pequim

Donald Trump falará com Zelensky na quinta-feira

Trump se diz pronto para enviar mais tropas americanas para a Polônia

Mais na Exame

Tecnologia

Gigantes chinesas de tecnologia investem bilhões em nuvem para sustentar corrida de IA

Mundo

Operação contra narcotraficantes na Venezuela não vai parar, diz secretário de Defesa dos EUA

Mercados

Ações do Google (GOGL34) alcançam máxima histórica após decisão dos EUA sobre o Chrome

Um conteúdo Bússola

O que é SECaaS? Modelo de negócios propõe cibersegurança como serviço 