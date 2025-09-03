Elevador da Glória descarrilha em Lisboa e deixa ao menos três mortos e cerca de 20 feridos

Uma das principais atrações turísticas de Lisboa, o Elevador da Glória descarrilhou e tombou nesta quarta-feira, deixando pelo menos três pessoas mortas e cerca de 20 feridas, duas delas em estado grave.

Segundo o Diário de Notícias, equipes de emergência e agentes da polícia estão no local, na tentativa de resgatar pessoas que estão presas às ferragens. Mais de 30 agentes foram deslocados para o local para o resgate das vítimas de acidente, que teria ocorrido no trecho da Avenida da Liberdade.

“Houve uma ocorrência com vítimas, mas ainda não é possível determinar o número exato nem a gravidade dos ferimentos”, afirmou uma fonte ao jornal local Correio da Manhã.

As operações de socorro continuam no local, com reforço de meios de emergência. Segundo a CNN Portugal, as causas técnicas do acidente ainda não foram divulgadas e deverão ser investigadas posteriormente.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória, além de um meio de transporte para a população local, é também uma atração turística que recebe diariamente centenas de passageiros. O acidente, no entanto, deixa uma série de dúvidas sobre a segurança e a manutenção da infraestrutura centenária.

Elevador da Glória tomba em Lisboa pic.twitter.com/OC2zgbDW85 — Notícia da Rua (@noticiadarua) September 3, 2025

O elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e é uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa, transportando anualmente mais de três milhões de passageiros.