Acidente de funicular deixa vários mortos e feridos graves em Lisboa, afirma presidente português

Um acidente em um dos funiculares que percorre um dos bairros mais turísticos de Lisboa deixou vários mortos e feridos graves, lamentou nesta quarta-feira, 3, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em uma mensagem publicada no site oficial da Presidência.

Segundo alguns meios de comunicação locais, que citam os serviços de emergência, o vagão do famoso funicular da Glória, que conecta a praça do Rossio aos bairros Príncipe Real e Bairro Alto, descarrilou, deixando pelo menos três mortos.