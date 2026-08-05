Drone explosivo é encontrado próximo a avião ucraniano em aeroporto alemão

Um drone explosivo foi encontrado próximo a um avião de carga ucraniano no aeroporto de Leipzig, na Alemanha, na madrugada quarta-feira, 5. A emergência foi responsável pelo cancelamento de voos e marca uma escalada das tensões na União Europeia em decorrência da intensificação da guerra na Ucrânia.

Segundo as autoridades alemãs, o drone foi localizado por um funcionário em uma área restrita de operações de carga, próxima à pista sul do aeroporto de Leipzig/Halle.

A região abriga um dos principais centros logísticos da Europa e serve como base operacional da companhia aérea ucraniana Antonov Airlines, além de ser utilizada pela empresa DHL, pelas Forças Armadas da Alemanha e pela Otan.

De acordo com o jornal Bild, citado por autoridades alemãs, o equipamento estava caído nas proximidades de um avião cargueiro Antonov decorado com as cores da bandeira da Ucrânia e a inscrição "Be Brave Like Kherson", em referência à região ucraniana atingida por ataques russos.

Especialistas da polícia federal desativaram o detonador do explosivo, enquanto equipes de segurança mantiveram a pista sul interditada para buscas por vestígios e pela possível existência de um segundo drone.

Até o momento, a origem do drone não foi determinada, mas a suspeita das autoridades europeias é que o material seja russo.

Aeronave da DHL também foi atingida

Durante a operação, um avião cargueiro da DHL que havia decolado de Leipzig colidiu com um objeto ainda não identificado enquanto ganhava altitude. A aeronave foi desviada para Hanover, onde técnicos constataram apenas danos leves.

As investigações apuram se o objeto era outro drone. Segundo autoridades alemãs, não houve feridos nem risco direto para passageiros ou funcionários do aeroporto.

A descoberta do drone provocou o fechamento temporário de parte das operações do aeroporto durante a madrugada. Diversos voos cargueiros foram desviados, enquanto as operações foram retomadas parcialmente após a reabertura da pista norte.

Investigação aponta possível sabotagem russa

Embora nenhum responsável tenha sido oficialmente identificado, autoridades alemãs afirmam que o caso apresenta características compatíveis com um ataque híbrido, modalidade que combina sabotagem, espionagem e outras ações para desestabilizar países adversários.

O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, interrompeu as férias para retornar ao país e convocou uma reunião de emergência com os chefes dos serviços de segurança. Segundo ele, o episódio representa "um novo nível de perigo".

"Estamos lidando com um cenário profissional de ameaça híbrida", afirmou Dobrindt. Para o ministro, o uso de explosivos e a sofisticação técnica do equipamento indicam que os responsáveis possuíam conhecimento especializado, afastando a hipótese de uma ação amadora.

A polícia da Saxônia também informou que busca vestígios de um possível segundo drone na região.

Escalada após anos de ataques e espionagem

O incidente ocorre após uma série de episódios semelhantes registrados na Alemanha e em outros países da Otan desde o início da invasão russa à Ucrânia, em 2022.

No ano passado, um pacote incendiário explodiu em um centro logístico da DHL em Leipzig antes de ser embarcado em um avião de carga. Outros dispositivos semelhantes foram encontrados em remessas que circulavam pela Europa, levando agências de segurança a investigar uma possível campanha de sabotagem.

Nos últimos meses, drones também foram avistados sobre bases militares, instalações industriais, portos e aeroportos alemães. As autoridades alemãs afirmam que diversas dessas operações são atribuídas a agentes ligados à Rússia, embora Moscou negue qualquer envolvimento.

Especialistas ouvidos pelo The Guardian avaliam que a presença de um drone carregado com explosivos dentro de um aeroporto estratégico representa uma escalada em relação às campanhas anteriores, que envolviam principalmente vigilância, incêndios provocados por encomendas e incursões com drones não armados.

Segundo o especialista em segurança Charlie Edwards, do International Institute for Strategic Studies (IISS), há indícios de que o equipamento encontrado em Leipzig não foi colocado apenas para intimidar. "É provável, embora ainda não seja possível afirmar com certeza, que ele tenha sido projetado para funcionar, e não apenas para ser encontrado", afirmou.