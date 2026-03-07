Ataque com drone próximo ao aeroporto de Dubai amplia tensão no Golfo; veja vídeo

Um ataque com drone nas proximidades do Aeroporto Internacional de Dubai elevou a tensão no Golfo neste sábado, 7. Algumas horas antes, o presidente do Irã pediu desculpas aos países vizinhos pelos ataques realizados durante a guerra no Oriente Médio.

Em mensagem transmitida pela televisão estatal, o líder iraniano afirmou que Teerã não pretende atingir nações da região novamente, a menos que seja atacado primeiro. Entretanto, autoridades do Catar informaram que suas forças armadas interceptaram um míssil pouco depois da declaração.

Aeroporto de Dubai retoma operações após explosão de drone

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma explosão próxima a um edifício do aeroporto, possivelmente provocada por um drone ou pela interceptação de um projétil.

As gravações foram feitas em uma área industrial ao sul do aeroporto e mostram um objeto descendo rapidamente antes da explosão. O ruído registrado é semelhante ao som de motores de drones.

Autoridades dos Emirados Árabes Unidos suspenderam as operações por algumas horas, mas posteriormente informaram que os serviços foram parcialmente retomados. A companhia aérea Emirates também voltou atrás na suspensão de voos e anunciou a retomada das operações.

Número de vítimas civis aumenta

O custo humano da guerra continua aumentando. Segundo autoridades:

O embaixador do Irã na ONU afirmou que pelo menos 1.332 civis morreram em ataques no país;

O Ministério da Saúde do Líbano informou que 217 pessoas morreram em bombardeios israelenses;

Equipes de resgate em Israel confirmaram 10 mortes no país desde o início da escalada.

Estrutura militar iraniana e novas ameaças

O presidente iraniano indicou que parte dos ataques dos últimos dias foi realizada pelas forças armadas com autonomia operacional ampliada, em um sistema descrito como “fire at will”, uma ordem militar que autoriza as tropas a disparar contra o inimigo conforme seu próprio critério.

Mesmo após o pedido de desculpas aos países vizinhos, autoridades iranianas reiteraram que qualquer ataque originado de bases militares dos Estados Unidos na região poderá ser considerado alvo legítimo.