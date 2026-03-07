A ação dessa empresa subiu 523% em 5 dias. O motivo? O conflito no Irã

Em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, uma pequena empresa americana passou de praticamente desconhecida para destaque em Wall Street. As ações da Mobix Labs (MOBX), listada na Nasdaq, dispararam 531,83% entre segunda e sexta-feira, 3 a 6, em um movimento impulsionado pela guerra envolvendo o Irã.

O conflito teve início no sábado, 28, quando os Estados Unidos e Israel realizaram ataques coordenados e mataram o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, além de integrantes da cúpula militar do país. O conflito chegou ao oitavo dia e continua no centro das atenções dos mercados globais.

Ontem, 7, as Forças de Defesa de Israel anunciaram uma nova onda de ataques contra a infraestrutura do regime iraniano em Teerã, a capital do Irã, e em Isfahan, a terceira maior cidade do país.

Em momentos de tensão militar, empresas ligadas à cadeia de defesa costumam ganhar protagonismo nas bolsas. O efeito tende a ser ainda mais intenso em companhias de menor porte e liquidez reduzida. As ações reagem rapidamente a qualquer sinal de aumento de demanda por equipamentos militares.

Esse movimento ganhou força com um anúncio da Mobix. Na terça, 3, a empresa informou ter recebido um pedido de produção relacionado ao programa do míssil de cruzeiro Tomahawk, utilizado pela Marinha dos Estados Unidos.

O contrato envolve o fornecimento de componentes de filtragem de alta confiabilidade, projetados para reduzir interferência eletromagnética em sistemas eletrônicos do míssil e garantir o funcionamento adequado dos equipamentos de bordo mesmo em ambientes extremos.

Segundo o CEO da companhia, Phil Sansone, o pedido reflete o aumento das aquisições dentro do programa militar do país. "Este pedido reflete demanda ativa e contínua de produção dentro de uma plataforma operacional de armas da Marinha dos EUA", afirmou em comunicado ao mercado.

De acordo com o executivo, a empresa já está integrada ao programa Tomahawk e tende a acompanhar o aumento da produção com maior demanda por seus componentes.

O míssil Tomahawk é uma arma de ataque de longo alcance lançada a partir de navios de superfície e submarinos da Marinha americana, amplamente utilizada em operações militares dos Estados Unidos.

O que faz a Mobix Labs

Com capitalização de mercado próxima de US$ 17 milhões, a Mobix Labs é considerada uma small cap. Papéis desse tipo costumam reagir de forma mais intensa a anúncios de novos pedidos ou a expectativas de aumento de produção no setor de defesa.

Fundada em 2020, a empresa desenvolve soluções de conectividade e componentes eletrônicos voltados a aplicações de alto desempenho, principalmente nos setores de defesa, aeroespacial e tecnologia avançada. Nos últimos 12 meses, a companhia gerou receita de US$ 8,62 milhões e registrou margem bruta de cerca de 45%.

Apesar da forte valorização recente, a trajetória da empresa na bolsa vinha sendo negativa até então. Até o começo desta semana, as ações vinham acumulando queda de 84% em 12 meses, refletindo desafios financeiros, como a rápida queima de caixa e o fato de as obrigações de curto prazo superarem os ativos líquidos da companhia.

De olho na indústria bélica

A Mobix também busca expandir sua presença no setor militar por meio de aquisições. A empresa afirmou que avalia oportunidades para incorporar tecnologias e produtos complementares voltados a aplicações de missão crítica nos mercados de defesa, aeroespacial e militar.

Além do contrato ligado ao programa Tomahawk, a companhia já participa de outros projetos militares. Em janeiro, pouco após iniciar a negociação pública de suas ações, a Mobix anunciou um contrato de 15 meses para fornecer conectores com filtragem de interferência eletromagnética para o programa de modernização do tanque M-1 Abrams do Exército dos Estados Unidos.

O acordo envolve o fornecimento de componentes a uma subcontratada da Honeywell e está relacionado à aquisição da EMI Solutions pela Mobix, empresa que produz tecnologias destinadas a reduzir ruídos e interferências eletromagnéticas em sistemas eletrônicos militares e aeroespaciais.