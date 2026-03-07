Presidente do Irã promete não atacar vizinhos enquanto guerra continuar

O presidente do Irã afirmou neste sábado que o país não pretende atacar outras nações e pediu desculpas aos vizinhos do Golfo após uma semana de ataques. Enquanto isso, Estados Unidos e Israel mantêm a pressão militar sobre Teerã.

Masoud Pezeshkian declarou que os EUA “podem levar seus sonhos para o túmulo”, reforçando que o Irã não aceitará uma rendição incondicional. As declarações foram divulgadas pelo canal oficial da agência de notícias estatal iraniana no Telegram.

“Peço desculpas aos países vizinhos”, disse o presidente. “Não temos a intenção de invadir outras nações. Vamos deixar de lado nossos desacordos, preocupações e ressentimentos. Hoje, devemos defender nosso território para tirar o Irã desta crise com dignidade.”

As declarações ocorreram no mesmo dia em que ataques aéreos dos EUA e de Israel ao território iraniano continuaram, uma semana após o início de uma campanha conjunta destinada a eliminar as capacidades nucleares e de mísseis balísticos de Teerã, além de pressionar por uma mudança de regime.

“O Comando Central dos EUA informou que mais de 3.000 alvos foram atingidos na primeira semana da ‘Operação Fúria Épica’, acrescentando que não há sinais de desaceleração”, disse Pezeshkian.

Trump quer rendição do regime

Na sexta-feira, o presidente Donald Trump exigiu a rendição incondicional do Irã, elevando temores de uma guerra prolongada com potencial para desestabilizar o mercado de petróleo e gás. O conflito já reduziu drasticamente o tráfego no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas para o transporte de energia no mundo.

As Forças de Defesa de Israel anunciaram “mais uma onda de ataques em Teerã”. Segundo o exército israelense, cerca de 230 munições foram lançadas contra instalações militares do regime iraniano, incluindo uma universidade militar da Guarda Revolucionária, depósitos de mísseis e instalações subterrâneas usadas para armazenar e produzir mísseis balísticos. Mais de 80 caças participaram da operação.

“Esses ataques reduzem a capacidade do regime iraniano de disparar contra civis israelenses”, afirmou a corporação.

Região do Golfo sob ameaça

Segundo a CNBC, governos locais relataram a ativação de seus sistemas de defesa aérea para conter os ataques iranianos.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou ter interceptado e destruído um drone a leste de Riad. Nos Emirados Árabes Unidos, autoridades disseram que suas defesas responderam a “ameaças iminentes de mísseis e drones provenientes do Irã”.

Dubai emitiu um alerta orientando moradores a buscar abrigo imediato em locais seguros.

A Emirates, companhia aérea sediada em Dubai, chegou a suspender temporariamente todos os voos de chegada e saída.