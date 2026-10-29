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Lagarde deixará presidência do Banco Central Europeu antes do fim do mandato

Com a confirmação da renúncia, o Conselho Europeu deverá iniciar o processo para escolher o sucessor

Christine Lagarde assumiu a presidência do BCE em novembro de 2019, poucos meses antes da pandemia de covid-19 (AFP)

Christine Lagarde assumiu a presidência do BCE em novembro de 2019, poucos meses antes da pandemia de covid-19 (AFP)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08h19.

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A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, quase nove meses antes do fim previsto de seu mandato. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira, 29, ao Conselho do BCE e ao presidente do Conselho Europeu, António Costa.

O mandato de Lagarde terminaria oficialmente em outubro de 2027. A saída antecipada vinha sendo especulada há meses e havia sido associada, segundo o Financial Times, à possibilidade de a executiva assumir uma nova função após deixar o banco central.

Com a confirmação da renúncia, o Conselho Europeu deverá iniciar o processo para escolher o sucessor. Entre os nomes considerados favoritos estão Klaas Knot, ex-presidente do banco central da Holanda, e Pablo Hernández de Cos, ex-presidente do banco central da Espanha.

A saída de Lagarde foi anunciada no mesmo dia em que o BCE deve divulgar sua nova decisão sobre a política monetária da zona do euro. A expectativa é de manutenção das taxas de juros.

O anúncio ocorre em um momento de atenção para a inflação europeia. Durante o mandato de Lagarde, o BCE enfrentou uma das maiores acelerações de preços da história recente da zona do euro, além dos impactos econômicos da pandemia de covid-19, da guerra na Ucrânia e das tensões comerciais com os Estados Unidos.

A inflação da zona do euro chegou perto de 11% no fim de 2022. Para conter a alta de preços, o BCE elevou sua principal taxa de juros de menos 0,5% para 4% em pouco mais de um ano.

A partir de meados de 2024, o banco central começou a reduzir os juros, até chegar a 2%, enquanto a inflação retornava à meta de 2%.

A antecipação da sucessão também ganhou relevância por ocorrer antes da eleição presidencial francesa, prevista para abril de 2027. A escolha do próximo presidente do BCE envolve os governos dos países da União Europeia e pode se tornar objeto de negociação entre as principais economias do bloco.

Lagarde deixa o BCE após período de choques

Lagarde assumiu a presidência do BCE em novembro de 2019, poucos meses antes da pandemia de covid-19. Desde então, sua gestão foi marcada por uma sequência de choques que alteraram a política econômica europeia.

Além da pandemia, o BCE precisou reagir à disparada da inflação após a guerra na Ucrânia e lidar com mudanças no comércio internacional e com as tensões entre Estados Unidos, Europa e China.

Acompanhe tudo sobre:Christine LagardeBanco CentralBCE

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