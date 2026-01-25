Democratas ameaçam bloquear verba para imigração após morte em Minneapolis

Os democratas do Senado dos Estados Unidos prometeram bloquear o financiamento adicional ao Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelas políticas de fronteira e imigração, após a morte de mais um civil em uma operação conduzida por agentes de imigração em Minneapolis. A decisão aumenta o risco de uma nova paralisação do governo federal (shutdown) já no próximo dia 31 de janeiro.

O alerta foi feito pelo líder democrata no Senado, Chuck Schumer, em declaração publicada no sábado, 24, na rede social X. Segundo ele, a bancada democrata não apoiará o pacote orçamentário caso os recursos para o DHS sejam mantidos na proposta.

“Os senadores democratas não fornecerão os votos necessários para aprovar o projeto de lei de dotações se o projeto de financiamento do Departamento de Segurança Interna for incluído”, escreveu Schumer.

Na publicação, Schumer criticou a postura dos republicanos, acusando-os de se recusarem a enfrentar o ex-presidente Donald Trump. Ele afirmou ainda que o atual projeto de financiamento do DHS é "lamentavelmente insuficiente" para conter os abusos do ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA.

“O que está acontecendo em Minnesota é pavoroso e inaceitável em qualquer cidade americana”, disse o senador. “Não votarei a favor desse pacote de verbas se não houver mudanças no financiamento do DHS.”

A crise no Congresso ocorre a menos de uma semana do prazo final para aprovação do orçamento federal. Em novembro passado, democratas e republicanos aprovaram medidas provisórias para manter o governo funcionando até 31 de janeiro. Sem um novo acordo, os Estados Unidos podem enfrentar mais uma paralisação, após o shutdown histórico de 43 dias entre outubro e novembro de 2025.

Nova morte em operação do ICE

A pressão democrata foi intensificada após a morte de Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos, baleado no sábado durante uma ação do ICE para capturar um imigrante. O caso marca o segundo incidente semelhante em menos de três semanas em Minneapolis. Em 7 de janeiro, a norte-americana Renee Good também foi morta por disparos feitos por um agente de imigração.

As mortes geraram indignação entre parlamentares democratas. A senadora Elizabeth Warren se juntou às críticas e anunciou que também votará contra a liberação de verbas para o DHS. Além disso, lideranças democratas pedem o fim das operações de busca na cidade.

As operações em larga escala em Minneapolis foram ordenadas no início de janeiro por determinação do governo Trump. Desde então, o número de agentes federais enviados à cidade é cinco vezes maior que o efetivo da própria polícia local.

O estopim para a intensificação das ações foi um documentário lançado por um influenciador conservador, que reacendeu acusações de má gestão de recursos públicos por creches administradas por membros da comunidade somali.

(Com informações da Agência EFE)