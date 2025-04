Da confirmação da morte ao conclave: o que acontece quando um papa morre

Nesta segunda-feira, 21, o Papa Francisco faleceu em sua residência, a Casa Santa Marta, às 7h35 (2h35 do horário de Brasília). A morte de um papa desencadeia um protocolo meticuloso que envolve desde a confirmação do falecimento até a eleição de um novo pontífice.

Os rituais, alguns com séculos de tradição, garantem uma transição ordenada no Vaticano. Confira o que acontece quando um papa morre:

1. Confirmação da morte e primeiros ritos

O camerlengo, atualmente o cardeal irlandês Kevin Farrell, tem a responsabilidade de confirmar oficialmente o falecimento do papa. Após essa confirmação:

O anel do pescador , utilizado para autenticar documentos papais, é riscado ou destruído .

, utilizado para autenticar documentos papais, é . Os aposentos papais são selados para impedir qualquer interferência.

para impedir qualquer interferência. O Colégio dos Cardeais é notificado e um comunicado oficial é emitido pelo Vaticano.

2. Período de luto e preparação do corpo

A Igreja entra em um período de nove dias de luto, chamado Novendiale, tradição que remonta à Roma Antiga. Enquanto isso:

O corpo do papa é vestido com as vestes papais .

. Seguindo mudanças recentes implementadas pelo próprio Papa Francisco, o corpo é colocado em um caixão de madeira simples, com interior de zinco.

3. Exposição pública e funeral

O corpo é transferido para a Basílica de São Pedro, onde os fiéis podem prestar homenagem. Durante esse período, são realizadas celebrações litúrgicas e orações.

O funeral ocorre entre quatro e seis dias após a morte, sendo celebrado na Praça de São Pedro pelo decano do Colégio dos Cardeais, atualmente Giovanni Battista Re.

4. Sepultamento

A tradição é que os papas sejam enterrados nas Grutas do Vaticano, sob a Basílica de São Pedro. No entanto, o Papa Francisco manifestou o desejo de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

5. Administração interina e eleição do novo papa

Com a morte do pontífice, a Igreja entra no período chamado "sede vacante", durante o qual o Colégio dos Cardeais assume temporariamente a administração do Vaticano.

Após o funeral, os cardeais se reúnem em conclave para eleger o novo papa, marcando o fim do processo de transição e o início de um novo pontificado.

Esses ritos, carregados de simbolismo, garantem continuidade e estabilidade à liderança da Igreja Católica.