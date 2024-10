Cúpula militar de Israel se reúne em meio a ameaça de ataque iminente do Irã

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, reuniu-se nesta terça-feira, 1º, com o chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, e outros líderes militares do país para avaliar a situação de ameaça, segundo os Estados Unidos, de um iminente ataque do Irã com mísseis balísticos, como aconteceu em abril.

A reunião foi realizada depois que o porta-voz militar Daniel Hagari disse em uma mensagem de vídeo que, “nesta fase, as Forças de Defesa de Israel (ainda) não detectaram nenhuma ameaça aérea do Irã”.

Estados Unidos advertém sobre ataque do Irã

Uma autoridade da Casa Branca disse que os Estados Unidos estão se preparando para auxiliar Israel a se defender de um ataque iminente com mísseis balísticos organizado pelo Irã. A informação é do New York Times e foi divulgada horas depois das forças israelenses invadirem por meios terrestres o sul do Líbano, com o objetivo de atacar o grupo xiita Hezbollah, apoiado pelos iranianos. Outros veículos de comunicação, como Bloomberg, Axios e CNN, confirmaram a informação.

Um oficial militar dos EUA disse ao New York Times que as autoridades americanas acreditam que o Irã lançará um ataque com mísseis balísticos nas próximas 12 horas, provavelmente após o anoitecer na região. A inteligência americana também avalia que o Irã pode lançar drones e mísseis de cruzeiro, como fez no ataque de abril que Israel e seus aliados quase inteiramente impediram.

De acordo com o NYT, um alto funcionário da Casa Branca disse que o país apoia ativamente as "preparações defensivas para defender Israel contra esse ataque”. A avaliação americana é de que um ataque militar direto do Irã contra Israel traria graves consequências para o Irã.

Em Israel, a Embaixada americana emitiu um alerta de alto nível para seus funcionários, segundo o jornal, e os instruiu a retornar para casa e se prepararem para entrar em abrigos antiaéreos. Trata-se da primeira ordem desse tipo desde o ataque aéreo iraniano contra Israel em abril.

Hagari afirmou que Israel ainda não identificou qualquer ameaça aérea do Irã. No entanto, ele disse que as defesas aéreas e os aviões de guerra israelenses estão prontos para potenciais ataques. Tanto os Estados Unidos quanto Israel estão “acompanhando os desenvolvimentos no Irã”, disse ele, acrescentando: “O fogo iraniano contra Israel trará consequências — não entrarei em detalhes além disso.”

Invasão ao Líbano

As Forças de Defesa de Israel (FDI) iniciaram uma operação por terra contra o Hezbollah, no território do Líbano, na madrugada desta terça-feira, 1º (noite de segunda-feira, 30, no horário de Brasília). De acordo com o Exército israelense, os ataques são direcionados somente ao grupo extremista. A invasão acontece apenas alguns dias após Israel matar o líder do grupo armado libanês, Hassan Nasrallah, em uma escalada das tensões regionais.

Em resposta, Hezbollah anunciou nesta terça-feira que lançou ataques de foguetes contra tropas israelenses em posições dentro de Israel e não fez menção às forças israelenses dentro do Líbano.