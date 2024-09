Novo ataque de Israel mata líder do Hamas no Líbano; entenda os desdobramentos do conflito

Israel intensificou sua ofensiva contra grupos militantes no Líbano, com uma série de ataques aéreos que resultaram na morte de importantes líderes do Hamas e da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP). Na segunda-feira, 30, um ataque israelense atingiu a cidade de Tiro, no sul do Líbano, matando o líder do Hamas, Fateh Sherif Abu el-Amin, juntamente com sua esposa e os dois filhos. O ataque ocorreu em um campo de refugiados, onde o grupo mantém operações na região. As informações são da Reuters.

Além disso, pela primeira vez desde o início dessa ofensiva, Israel lançou um ataque dentro dos limites de Beirute, capital libanesa. Três líderes da FPLP foram mortos em um bombardeio no distrito de Kola, que atingiu o andar superior de um edifício residencial. Até o momento, as forças militares israelenses não comentaram oficialmente sobre esses ataques em Beirute. No entanto, os eventos marcam uma escalada significativa nos conflitos que vêm se desenrolando no Líbano, na Faixa de Gaza e em outras partes do Oriente Médio.

Esses ataques seguem uma série de investidas que culminaram na morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na semana anterior. A morte de Nasrallah, figura central do grupo apoiado pelo Irã, intensificou as tensões entre Israel e o Hezbollah, gerando preocupações de uma escalada ainda maior do conflito, com a possibilidade de envolvimento direto do Irã e dos Estados Unidos.

Escalada do conflito

O aumento da violência entre Israel e grupos militantes no Líbano e em outras partes da região tem levado a um número crescente de vítimas civis. O Ministério da Saúde do Líbano relatou que mais de 1.000 libaneses foram mortos e cerca de 6.000 ficaram feridos nos últimos 14 dias de ataques. Aproximadamente 1 milhão de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, aumentando a crise humanitária no país.

Beirute, capital libanesa, está sob crescente tensão, com moradores temendo uma ampliação das ações militares israelenses na cidade. O aumento dos ataques em áreas densamente povoadas está gerando temores de destruição em larga escala, semelhante ao que foi visto durante a guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah.

A situação se agrava ainda mais com os recentes ataques de Israel contra a milícia Houthi, no Iêmen, alinhada com o Irã. No último domingo, 29, os bombardeios israelenses em Hodeidah, um porto iemenita, deixaram pelo menos quatro mortos. Os ataques foram uma resposta a disparos de mísseis feitos pelos Houthis contra Israel. Os combates contínuos em múltiplas frentes reforçam o temor de que o conflito regional se intensifique, com a possibilidade de envolver ainda mais países e forças regionais.

Implicações diplomáticas

A ofensiva israelense no Líbano e Iêmen, aliada às tensões já existentes na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, coloca a região em risco de um conflito ainda mais amplo. A resposta internacional tem sido de preocupação crescente, com diplomatas e líderes mundiais pedindo uma solução diplomática para evitar uma guerra total no Oriente Médio.

Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, têm buscado um equilíbrio delicado entre o apoio militar ao país e a tentativa de evitar um conflito regional mais amplo. O presidente dos EUA, Joe Biden, reafirmou que a guerra deve ser evitada a todo custo, mas autorizou o reforço militar na região para proteger interesses estratégicos norte-americanos. Autoridades dos EUA também têm mantido conversas com líderes israelenses sobre a necessidade de uma solução diplomática para o conflito com o Hezbollah e outros grupos apoiados pelo Irã.

Ao mesmo tempo, o governo iraniano sinalizou que não deixará os ataques israelenses sem resposta, especialmente após a morte de altos oficiais iranianos, incluindo o general de brigada Abbas Nilforoushan, comandante da Guarda Revolucionária, em um ataque israelense. A escalada de retórica entre Israel e Irã tem aumentado a tensão, com o risco de um confronto direto entre os dois países se tornando mais palpável.