CPI: inflação anual nos EUA permanece em 2,7% em julho, mas núcleo sobe para 3,1%

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA permaneceu em 2,7% em julho, na comparação anual, o mesmo nível do dado de junho, informou o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) nesta terça-feira, 12.

O núcleo do CPI, que exclui os voláteis índices de energia e alimentos, subiu para 3,1% — após 2,9% em junho — em linha com as expectativas dos analistas, que preveem uma tendência contínua de alta neste indicador, o que pode refletir o impacto da política tarifária do presidente Donald Trump.

Na comparação mensal, a inflação subiu 0,2%, enquanto a inflação do núcleo aumentou 0,3%, após aumentos de 0,3% e 0,2%, respectivamente, em junho. Esses indicadores são monitorados de perto pelo Federal Reserve (Fed), que permanece cauteloso em relação ao corte das taxas de juros, apesar da pressão da Casa Branca.

Altas e baixas

O índice de custos de habitação aumentou 0,2% em julho e continua sendo o principal fator que influencia os aumentos mensais em todos os itens nos últimos meses, de acordo com o BLS.

Por outro lado, os preços dos alimentos permaneceram estáveis após alta de 0,3% nos dois meses anteriores, embora o índice de laticínios e produtos relacionados tenha aumentado 0,7% em julho.

A categoria de carnes, aves, peixes e ovos aumentou 0,2%, embora, especificamente no caso dos ovos, o índice tenha caído 3,9%.

Em contraste, o índice de energia caiu 1,1% em julho, impulsionado principalmente pela queda de 2,2% nos preços da gasolina durante o mês.

Na comparação anual, a energia caiu 1,6% em relação ao mesmo mês de 2024, enquanto o índice de alimentos aumentou 2,9% no mesmo período.

Saúde, passagens aéreas, lazer, artigos para casa e carros e caminhões usados estavam entre as categorias que aumentaram.

Os índices de alojamento fora de casa, como hotéis, e comunicações estiveram entre os poucos índices importantes que apresentaram queda em julho.

O Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fed) se reunirá nos dias 16 e 17 de setembro para decidir sobre as taxas de juros, que permaneceram na faixa de 4,25% a 4,5% desde dezembro de 2024.

O Fed monitora de perto os dados básicos da inflação ao tomar decisões de política monetária, juntamente com os índices de preços de gastos de consumo pessoal, Produto Interno Bruto (PIB) e desemprego, também publicados pelo BLS.

No mês passado, o Departamento de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics) se envolveu em polêmica após publicar números de emprego abaixo das expectativas do mercado. O presidente Trump os descartou como "falsos", demitindo a chefe da agência, Erika McEntarfer, horas depois.