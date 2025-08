Trump demite comissária após departamento divulgar dados ruins de emprego nos EUA

Após a publicação do relatório de empregos de julho nos Estados Unidos, o chamado Payroll, o presidente Donald Trump ordenou a demissão de Erika McEntarfer, comissária do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS), que preparava o relatório mensal.

A decisão do republicano foi divulgada em uma postagem na rede social Truth Social, depois que o relatório trouxe revisões nos dados de maio e junho, que mostraram números bem menores do que o divulgado inicialmente.

O relatório atual diz que a economia dos EUA criou 73 mil postos de trabalho no mês passado, abaixo das expectativas, e que a taxa de desemprego subiu para 4,2%. Mas, os números mais expressivos foram as revisões para baixo nos dados de maio e junho, com uma redução de 258 mil empregos em relação ao que foi inicialmente reportado. Os números de maio foram revisados de 144 mil para 19 mil, enquanto os de junho passaram de 147 mil para 14 mil.

Trump acusou McEntarfer de manipulação de dados. "Acabei de saber que os 'Números de Empregos' estão sendo manipulados por uma indicada de Biden, a Dra. Erika McEntarfer, comissária do BLS, que alterou os números para beneficiar Kamala [Harris] antes da eleição. Este é o mesmo escritório que aumentou o número de empregos em março de 2024 em cerca de 818 mil e, novamente, pouco antes da eleição presidencial de 2024, em agosto e setembro, com 112 mil", escreveu Trump.

Erika McEntarfer foi indicada para o cargo pelo então presidente Joe Biden em 2023 e confirmada pelo Senado dos EUA no ano seguinte.

"Precisamos de números de empregos precisos. Já determinei que ela seja demitida IMEDIATAMENTE e substituída por alguém muito mais capacitado", acrescentou Trump.

O presidente também criticou a revisão do número de empregos: "McEntarfer afirmou que 73 mil empregos foram adicionados (uma surpresa!), mas o mais grave é a correção de 258 mil postos perdidos nos dois meses anteriores. Isso tem ocorrido constantemente, sempre com números negativos. A economia está prosperando sob o governo de 'TRUMP', apesar de um Federal Reserve que também está fazendo manobras, desta vez com as taxas de juros", referindo-se novamente ao banco central americano acusando-o de cortar os juros duas vezes antes da eleição de 2024 para beneficiar sua adversária, Kamala Harris.

Enfraquecimento do mercado de trabalho

A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 4,2% em julho, segundo dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira, 1º. Esses números indicam sinais de desaceleração no mercado de trabalho, com as empresas se preparando para os impactos das tarifas impostas por Trump.

A economia americana registrou a criação de 73.000 novas vagas de emprego em julho, um número abaixo das previsões feitas pelos analistas.

Os dados de maio (19.000) e junho (14.000) foram revisados para baixo de maneira substancial, tornando-se os piores desde o período da pandemia de covid-19. As revisões foram significativamente maiores que o habitual, indicando que os números anteriores mostravam a criação de mais de 120.000 novos postos de trabalho por mês.

A divulgação dos dados afetou os títulos do Tesouro, cujos rendimentos caíram na abertura dos mercados nesta sexta-feira. Até às 10h30 em Brasília, as taxas dos títulos de 10 anos caíram para 4,25%, contra 4,37% do fechamento de quinta-feira. Já os títulos de dois anos, mais sensíveis às políticas monetárias, recuaram para 3,76%, frente aos 3,95% registrados no dia anterior.

Os empregos gerados se concentraram principalmente em setores específicos, como saúde e serviços sociais, enquanto o governo federal tem cortado postos de trabalho, alinhando-se com a política do governo republicano.

Em maio, a taxa de desemprego era de 4,1%, com uma leve diminuição em relação aos dados de julho.

O que afeta o mercado de trabalho nos EUA?

A desaceleração no mercado de trabalho foi atribuída a "uma incerteza política persistente, o impacto das tarifas e a redução dos fluxos migratórios", apontou Gregory Daco, economista da EY, em entrevista à agência AFP.

As novas tarifas de Trump, que inicialmente entrariam em vigor nesta sexta-feira, serão implantadas a partir de 6 de agosto.