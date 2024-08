Corpo de bilionário é resgatado após iate de luxo afundar na Sicília

O corpo do bilionário tecnologia do Reino Unido, Mike Lynch, foi recuperado dos destroços do superiate Bayesian, três dias após ele ter afundado na costa da Sicília, de acordo com autoridades italianas ouvidas pelo Financial Times.

Seis pessoas, incluindo Lynch e sua filha de 18 anos Hannah, desapareceram na segunda-feira, quando o Bayesian afundou em uma tempestade intensa perto de Palermo

Um quinto corpo foi retirado do iate afundado na manhã de quinta-feira. Mergulhadores que vasculham os destroços na costa de Porticello estão atualmente tentando encontrar o sexto.

Nenhuma identificação formal dos corpos foi anunciada pelas autoridades italianas.

Um porta-voz da família de Lynch se recusou a comentar ao jornal.

A viagem no Bayesian foi planejada como uma celebração da recente absolvição de Lynch das acusações de fraude nos EUA após uma batalha legal de 12 anos sobre a venda de US$ 11 bilhões de seu grupo de software Autonomy para a Hewlett-Packard.

Mike Lynch era conhecido como o "Bill Gates" britânico.

Vítimas

Estavam no barco Christopher Morvillo, do escritório de advocacia Clifford Chance, que representou Lynch em seu recente caso nos EUA, e Jonathan Bloomer, presidente do grupo de seguros Hiscox e Morgan Stanley International, que compareceu ao julgamento como testemunha de defesa. As esposas dos dois, Neda Morvillo e Judy Bloomer, também estão desaparecidas.

A esposa de Lynch, Angela Bacares, foi uma das 15 pessoas resgatadas nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. O corpo de um membro da tripulação também foi recuperado na segunda-feira.

Promotores italianos estão investigando as circunstâncias exatas do naufrágio depois que algumas testemunhas alegaram que o iate afundou em questão de minutos.