‘É preciso ter muita paixão pelo que se faz’, diz Steve Jobs sobre evitar burnout

Paixão virou palavra obrigatória no discurso de fundadores e executivos. Mas, para Steve Jobs, ela não era entusiasmo momentâneo nem energia de palco, era resistência.

Em uma das suas reflexões mais citadas, Jobs afirmou que é preciso amar o que se faz — e amar por muito tempo. Porque, segundo ele, sem esse vínculo real com o trabalho, a tendência é desistir no meio do caminho. A diferença entre realização e burnout começa na mentalidade. As informações foram retiradas de Inc.

COMO LIDERAR UMA EMPRESA GLOBAL: aprenda os princípios de liderança de quem comandou a maior cervejaria do mundo. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Carlos Brito

Paixão não é intensidade. É permanência.

“Se você não ama o que faz, vai desistir”, disse Jobs. Para ele, a paixão verdadeira não aparece apenas nos grandes lançamentos ou nos momentos de celebração.

Ela se revela na quinta-feira comum, quando o trabalho é repetitivo, quando o reconhecimento não vem e quando os obstáculos se acumulam.

Construir algo relevante exige atravessar tédio, críticas, contratempos e longas jornadas. O que sustenta alguém nesse percurso não é adrenalina — é conexão genuína com o que está sendo construído.

Visão de longo prazo muda a relação com o esforço

Jobs defendia uma perspectiva estratégica de aceitar que empreender ou liderar é como andar em uma montanha-russa. Há picos e quedas, e ambos fazem parte do pacote.

Sem visão de longo prazo, cada dificuldade parece definitiva. Com ela, o desconforto vira parte do processo. Essa mudança de perspectiva altera a forma como líderes tomam decisões, lidam com pressão e mantêm consistência ao longo do tempo.

O erro comum: confundir paixão com pressão

Muitos profissionais associam comprometimento a urgência constante: agenda lotada, disponibilidade permanente, refeições apressadas diante da tela e a sensação de nunca poder desacelerar.

Mas esse ritmo, quando contínuo, não sustenta alta performance — corrói energia. Para Jobs, amar o trabalho não significa operar sob tensão permanente. Significa encontrar propósito suficiente para continuar mesmo quando o entusiasmo oscila.

Resiliência é uma escolha diária

O ponto central da mentalidade defendida por Jobs é simples: grandes construções levam tempo. E tempo exige disciplina emocional, clareza de propósito e capacidade de suportar desconforto sem perder direção.

O QUE UM CEO GLOBAL APRENDEU EM 16 ANOS NO TOPO: transforme sua visão de liderança com a masterclass gratuita de Carlos Brito. Inscreva-se

Liderar em alto nível não é apenas tomar decisões difíceis. É manter padrão, consistência e compromisso quando o glamour desaparece.

Aprenda com quem liderou a maior cervejaria do mundo e construiu um legado global

O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.

Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Os princípios que sustentaram a expansão global da AB InBev

Como formar e manter times engajados e eficientes

A visão de liderança que conecta resultados, ética e pessoas

Lições práticas para quem quer pensar como CEO antes do cargo chegar

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA