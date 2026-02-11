Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

‘É preciso ter muita paixão pelo que se faz’, diz Steve Jobs sobre evitar burnout

Para o fundador da Apple, sucesso exige paixão de longo prazo — não pressão constante

(.)

(.)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 13h59.

Paixão virou palavra obrigatória no discurso de fundadores e executivos. Mas, para Steve Jobs, ela não era entusiasmo momentâneo nem energia de palco, era resistência.

Em uma das suas reflexões mais citadas, Jobs afirmou que é preciso amar o que se faz — e amar por muito tempo. Porque, segundo ele, sem esse vínculo real com o trabalho, a tendência é desistir no meio do caminho. A diferença entre realização e burnout começa na mentalidade. As informações foram retiradas de Inc.

COMO LIDERAR UMA EMPRESA GLOBAL: aprenda os princípios de liderança de quem comandou a maior cervejaria do mundo. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Carlos Brito

Paixão não é intensidade. É permanência.

“Se você não ama o que faz, vai desistir”, disse Jobs. Para ele, a paixão verdadeira não aparece apenas nos grandes lançamentos ou nos momentos de celebração. 

Ela se revela na quinta-feira comum, quando o trabalho é repetitivo, quando o reconhecimento não vem e quando os obstáculos se acumulam.

Construir algo relevante exige atravessar tédio, críticas, contratempos e longas jornadas. O que sustenta alguém nesse percurso não é adrenalina — é conexão genuína com o que está sendo construído.

Visão de longo prazo muda a relação com o esforço

Jobs defendia uma perspectiva estratégica de aceitar que empreender ou liderar é como andar em uma montanha-russa. Há picos e quedas, e ambos fazem parte do pacote.

Sem visão de longo prazo, cada dificuldade parece definitiva. Com ela, o desconforto vira parte do processo. Essa mudança de perspectiva altera a forma como líderes tomam decisões, lidam com pressão e mantêm consistência ao longo do tempo.

O erro comum: confundir paixão com pressão

Muitos profissionais associam comprometimento a urgência constante: agenda lotada, disponibilidade permanente, refeições apressadas diante da tela e a sensação de nunca poder desacelerar.

Mas esse ritmo, quando contínuo, não sustenta alta performance — corrói energia. Para Jobs, amar o trabalho não significa operar sob tensão permanente. Significa encontrar propósito suficiente para continuar mesmo quando o entusiasmo oscila.

Resiliência é uma escolha diária

O ponto central da mentalidade defendida por Jobs é simples: grandes construções levam tempo. E tempo exige disciplina emocional, clareza de propósito e capacidade de suportar desconforto sem perder direção.

O QUE UM CEO GLOBAL APRENDEU EM 16 ANOS NO TOPO: transforme sua visão de liderança com a masterclass gratuita de Carlos Brito. Inscreva-se

Liderar em alto nível não é apenas tomar decisões difíceis. É manter padrão, consistência e compromisso quando o glamour desaparece.

Aprenda com quem liderou a maior cervejaria do mundo e construiu um legado global

O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.

Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Os princípios que sustentaram a expansão global da AB InBev

  • Como formar e manter times engajados e eficientes

  • A visão de liderança que conecta resultados, ética e pessoas

  • Lições práticas para quem quer pensar como CEO antes do cargo chegar

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaNa Prática Carlos Brito

Mais de Carreira

O plano da CPTM para formar uma nova geração de mulheres maquinistas

Sete sinais de burnout que afetam até profissionais de alto desempenho

Inteligência emocional pode ser vantagem competitiva no trabalho, aponta estudo

Como fazer o ChatGPT pensar antes de responder? Basta um comando simples

Mais na Exame

Esporte

Bologna x Lazio: que horas e onde assistir ao jogo da Copa da Itália

Carreira

O plano da CPTM para formar uma nova geração de mulheres maquinistas

Mercados

Ibovespa bate marca histórica de 190 mil pontos

Um conteúdo Bússola

3 erros de gestão que podem levar restaurantes à falência