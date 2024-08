Conheça o superiate de R$ 185 milhões que já tem fila de espera de 5 anos para compra

O mercado de embarcações está aquecido com diversos lançamentos. No último ano, a Azimut Yachts construiu 167 embarcações, o equivalente a mais de 6 mil metros, o que representa 14% do mercado mundial e valor de produção de € 1,3 bilhão. Agora, a empresa de embarcações de alto luxo apresenta o Grande 44M, o maior modelo da Azimut Yachts já construído e com valor a partir de € 30 milhões (R$ 185 milhões).

Com uma combinação de design arrojado, tecnologia de ponta e foco na sustentabilidade, o superiate já vendeu cinco unidades antes do lançamento oficial e a fila de espera já chega a cinco anos.

O novo modelo de 144 pés se destaca por suas emissões reduzidas de CO2, já que é equipado com o sistema Mild Hybrid Plus Zero Emission Hotel Mode, única solução que permite navegar com os geradores desligados, além de produzir um excedente de energia usado para recarregar as baterias. O Grande 44 M será apresentado ao público no Cannes Yachting Festival 2026.

Sala de estar do Azimut Grande 44M (Divulgação/Divulgação)

O Grande 44M possui quatro deques, cinco amplas cabines, todas com suíte, que proporcionam conforto e privacidade para até dez convidados. O deque superior pode ser transformado em um Owner's Deck, com uma suíte master e um terraço privativo com vistas para o mar.

Já na popa do segundo deque, um verdadeiro terraço com vista e uma piscina transparente proporcionam uma experiência única.

"A apresentação da Grande 44M é mais um demonstrativo da força da marca no segmento de superiates e uma clara demonstração do compromisso da Azimut Yachts com a inovação e a sustentabilidade. O lançamento é fruto de anos de investimentos e pesquisas, que nos colocam como referência em tecnologia de ponta. Estamos extremamente satisfeitos com o resultado e confiantes de que a Grande 44M será um sucesso global, o que reflete nosso compromisso contínuo com a inovação", diz Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts no Brasil que possui filial no país desde 2010.

O iate conta ainda com uma sala de jantar que acomoda até 12 pessoas, uma sala de estar espaçosa com janelas panorâmicas de quase 2 metros de altura, e uma outra sala, que pode ser usada para entretenimento ou como um espaço reservado para o proprietário.

A assinatura do design de exterior é do renomado designer Alberto Mancini, que trouxe linhas fluidas e ousadas, enquanto os interiores foram criados pelo m²atelier, equilibrando funcionalidade e estética para criar um ambiente de luxo e sofisticação a bordo.

O modelo é fabricado exclusivamente na matriz italiana. Ainda não há previsão para o modelo ser fabricado no Brasil, mas o superiate pode ser adquirido por meio da filial brasileira. Em território nacional, o maior modelo fabricado é a consagrada 27 Metri, também da linha Grande.