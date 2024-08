Veleiro de luxo é atingido por tornado raro e naufraga na Itália

Um tornado atingiu um veleiro de luxo que navegava na costa da Sicília, na Itália, na manhã desta segunda-feira, 19, fazendo com que a embarcação naufragasse. Uma pessoa morreu e outras sete estão desaparecidas, segundo a Guarda Costeira italiana. A ocorrência de tornados no Mediterrâneo é tida como rara por especialistas.

Vinte e duas pessoas estavam a bordo no momento da tempestade. Os turistas eram do Reino Unido, EUA e Canadá. O bilionário Mike Lynch, empresário do ramo da tecnologia, é um dos desaparecidos..

A embarcação navegava no início da manhã pela costa de Palermo, a capital da Sicilia, quando foi atingida por pela tormenta, segundo a Guarda Costeira.

Por causa do horário, a maior dos passageiros estava dormindo quando o tornado atingiu a embarcação. Alguns deles conseguiram pular para fora do veleiro. Quinze foram resgatados, incluindo uma criança de um ano.

Fenômeno raro

Tornados no mar Mediterrâneo são raros. Nos últimos dias, porém, tempestades e chuvas pesadas atingiram várias regiões da Itália, causando inundações e deslizamentos de terra.