Quem é o magnata bilionário desaparecido após iate de luxo afundar na Itália

Empresário bilionário do ramo de tecnologia, Mike Lynch está entre os desaparecidos após um iate de luxo naufragar na costa da Sicília, na Itália, na manhã desta segunda-feira, 19. O acidente aconteceu durante um tornado na região.

A ocorrência de tornados no Mediterrâneo é tida como rara por especialistas. Por causa do horário, a maioria dos passageiros estava dormindo quando o tornado atingiu a embarcação. Alguns deles conseguiram pular para fora da embarcação.

Quinze foram resgatados, incluindo uma criança de um ano. Uma morte foi confirmada, e outras sete pessoas estão desparecidas, entre elas Lynch.

Qual é a história de Lynch, desaparecido em naufrágio na Itália

Lynch naceu na Irlanda mas foi criado na Inglaterra. Em 1996, fundou a Autonomy, uma desenvolvedora de software, usando a tecnologia que havia criado enquanto estudante na Universidade de Cambridge.

A empresa de Lynch, inclusive, surgiu da Cambridge Neurodynamics, uma empresa de reconhecimento de impresão digital que Lynch havia fundado em 1991.

Antes de ser CEO da Auntonomy, também completou um PhD em processamentos de sinais e modelos conexionistas na mesma universidade. Seu trabalho se tornou uma das obras mais lidas na biblioteca de Cambridge.

De acordo com a Forbes, Lynch ganhou uma reputação como um chefe intransigente — que os promotores usaram como argumento contra ele em seu julgamento nos Estaos Unidos, com testemunhas um tanque de piranhas no escritório da Autonomy e salas de escritório com nomes de vilões de James Bond, uma franquia de filmes da qual Lynch era conhecido por ser fã.

Lynch recebeu um Oficial da Ordem do Império Britânico (OBE), uma honra civil por fazer contribuições significativas em um campo de trabalho, em 2006. Em 2011, ele foi eleito para o conselho de ciência e tecnologia do ex-primeiro-ministro do Reino Unido David Cameron.