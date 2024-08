Com 6 suítes e maior mastro de alumínio do mundo: como é o iate que afundou com bilionário na Itália

Um tornado atingiu um veleiro de luxo que navegava na costa da Sicília, na Itália, na manhã desta segunda-feira, 19, fazendo com que a embarcação naufragasse. A bordo estava o bilionário Mike Lynch, empresário do ramo da tecnologia, que está desaparecido. Quinze pessoas já foram resgatadas e outras sete estão desaparecidas.

O iate à vela é o Bayesian, construído na Itália pela Perini Navi e entregue em 2008. Ele pode acomodar até 12 hóspedes em seis suítes e comporta nove membros da tripulação. A arquitetura naval foi desenvolvida pela Ron Holland Design, que projetou outros 59 superiates.

O interior do iate, projetado em estilo japonês, foi desenhado pelo renomado designer Rémi Tessier, que já criou outros iates, mansões e jatos privados. Segundo a fabricante, ele ostentava o título de ter o maior mastro feito em alumínio do mundo, o segundo mais alto no ranking geral, com um total de 75 metros.

Era uma embarcação considerada extremamente segura. A ocorrência de tornados no Mediterrâneo é tida como rara por especialistas.

Quem é Mike Lynch

Empresário do ramo da tecnologia, Mike Lynch é conhecido como "Bill Gates britânico". Atualmente com 59 anos, Lynch fez sua fortuna com a Autonomy, empresa de software que criou em 1996. Em 2011, a companhia foi vendida para a HP por 11 bilhões de dólares. Desses, 500 milhões de dólares (cerca de 2,5 bilhões de reais) foram para Lynch.

No ano seguinte, porém, a HP acusou a Autonomy de ter inflado artificialmente o valor da Autonomy, levando a acusações civis e criminais movidas contra Lynch, que sempre negou irregularidades.

Entre 2013 e 2015, o departamento de fraudes do Reino Unido chegou a investigar o caso, mas encerrou a investigação alegando não ter evidências suficientes.

O bilionário chegou a ser extraditado em 2023 para os Estados Unidos para ser julgado no caso, e ficou um ano em prisão domiciliar. Em junho, foi absolvido das 15 acusações criminais.