Conversas com o Irã continuarão essa semana, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 23, o adiamento do ultimato ao Irã após relatar avanços em negociações diplomáticas que devem continuar ao longo da semana.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que as conversas recentes entre os dois países foram “aprofundadas, detalhadas e construtivas”, o que motivou a decisão de suspender temporariamente qualquer ação militar.

Segundo o presidente, o Departamento de Guerra foi instruído a adiar “todos e quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas”, com base no progresso das negociações.

Trump declarou que, nos últimos dois dias, Estados Unidos e Irã mantiveram diálogos considerados produtivos, com foco em uma resolução completa das hostilidades no Oriente Médio. As conversas devem continuar ao longo desta semana.

O ultimato havia sido anunciado no sábado, 21, com prazo inicial de 48 horas, após o bloqueio parcial do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo e gás.

A restrição no fluxo de navios-tanque elevou a tensão geopolítica e pressionou os preços internacionais de energia. O estreito concentra cerca de um quinto do comércio global de petróleo.

Caso não houvesse avanço diplomático, Trump havia ameaçado ordenar ataques contra usinas de energia do Irã, ampliando o escopo das operações militares na região.

Autoridades iranianas haviam rejeitado o ultimato e sinalizado possibilidade de retaliação contra infraestruturas ligadas aos Estados Unidos e aliados.