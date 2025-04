Conheça a profecia que diz que Francisco pode ser um dos 'últimos papas'

O Papa Francisco morreu neste domingo aos 88 anos. Ele vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo. O pontífice chegou a ficar internado por quase 40 dias com um quadro grave de pneumonia. Segundo o Vaticano, o Papa morreu por causa de um AVC e insuficiência cardíaca. A Igreja Católica vai começar nos próximos dias a organizar a escolha do sucessor de Francisco, naquilo que conhecemos como conclave.

No entanto, e se Francisco for um dos últimos líderes da Igreja? Apesar da visão apocalíptica, uma profecia milenar aponta exatamente isso.

A Profecia de São Malaquias e o Papa Francisco

A chamada "Profecia dos Papas" é atribuída a São Malaquias, um bispo irlandês do século XII. Segundo relatos, ele teria tido uma visão mística durante uma visita a Roma em 1139, na qual viu uma lista de 112 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. Cada papa foi descrito por um lema em latim, e a lista termina com um último pontífice, chamado "Pedro, o Romano".

De acordo com essa profecia, o Papa Francisco, o 266º papa da história, seria o penúltimo da lista. O lema associado a ele, "In persecutione extrema S.R.E. sedebit" (Durante a última perseguição à Santa Igreja Romana, ele sentará), é interpretado por alguns como uma referência ao período de desafios enfrentados pela Igreja durante seu papado. A profecia sugere que o próximo papa, "Pedro, o Romano", governará em tempos de grande tribulação, culminando na destruição de Roma e no Juízo Final.

No entanto, a autenticidade da profecia é amplamente questionada. Ela só foi publicada em 1595, mais de 450 anos após a morte de São Malaquias, pelo monge beneditino Arnold de Wyon. Muitos estudiosos acreditam que a lista foi forjada para influenciar a eleição papal da época. Além disso, a Igreja Católica não reconhece oficialmente a profecia como válida.

Apesar das controvérsias, a "Profecia dos Papas" continua a fascinar e a gerar debates, especialmente em momentos de transição no Vaticano. Para alguns, ela é uma curiosidade histórica; para outros, um alerta sobre o futuro da Igreja.

Conclave para escolher o novo papa

O sucessor de Francisco será eleito pelo Colégio Cardinalício, formado por cardeais de diferentes países. Ao todo, 138 cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto e também podem ser eleitos no conclave.

Entre eles, estão sete brasileiros. O único cardeal do Brasil impedido de votar é Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, que tem 87 anos. Dois brasileiros são citados por especialistas em Vaticano como possíveis sucessores de Francisco.

O conclave é o processo reservado no qual os cardeais se reúnem no Vaticano para eleger o novo papa, responsável por conduzir a Igreja Católica em meio a temas como crises humanitárias, liberdade religiosa e reformas internas.