AVC e insuficiência cardíaca foram as causas de morte do Papa Francisco, diz Vaticano

O Vaticano divulgou há pouco a causa da morte do Papa Francisco. O pontífice morreu às 7h35 do horário local (2h35 do horário de Brasília) em seu apartamento na Casa Santa Marta.

O boletim médico divulgado às 15h na Sala de Imprensa do Vaticano informa que o líder da Igreja Católica sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) pela manhã. O boletim lista três causas:

acidente vascular cerebral (AVC)

coma

colapso cardiocirculatório irreversível

A morte foi confirmada por meio de registro eletrocardiotanatográfico. O documento foi assinado pelo Prof. Andrea Arcangeli, Diretor da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano.

O boletim também menciona condições médicas pré-existentes, entre elas hipertensão arterial, Diabetes tipo II e quadros de insuficiência respiratória e Bronquiectasias múltiplas.

Nos últimos meses, Francisco enfrentou uma deterioração progressiva de seu estado de saúde com complicações do quadro de pneumonia bilateral. Em fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, após sofrer por vários dias com um quadro de bronquite.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera no mês passado, o médico Sergio Alfieri, responsável pelo acompanhamento do Papa Francisco durante sua internação, relatou que o pontífice enfrentou pelo menos duas crises no hospital. Segundo o médico, a equipe chegou a considerar se iniciaria um tratamento com medicamentos de alto impacto ou se permitiria que o líder da Igreja Católica seguisse sem intervenção clínica.

Francisco passou 38 dias no hospital até que à sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta, para continuar sua recuperação.

O que acontece após a morte do Papa?

Com a morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21 de abril, a Igreja Católica entra em um período conhecido como Sé Vacante, de preparativos para as cerimônias funerárias e convocação do conclave para a escolha do novo líder do Vaticano.

Atualmente, 138 cardeais com menos de 80 anos podem participar da eleição, votar e serem eleitos. Desse total, sete são brasileiros.

Que horas o Papa Francisco morreu?

O Vaticano informou que Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local.

Como será o funeral do Papa Francisco?

As cerimônias fúnebres do Papa Francisco terão início nesta segunda-feira, 21, com uma série de ritos definidos pela Santa Sé. Os eventos seguem o horário de Brasília:

14h : missa de sufrágio de Francisco na Basílica de São João de Latrão, em Roma. A celebração será conduzida pelo cardeal Baldo Reina.

15h: ritos de constatação da morte e deposição do corpo no caixão, realizados na capela privada da residência papal, a Capela de Santa Marta. A cerimônia será presidida pelo camerlengo Kevin Farrell.

Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não na Basílica de São Pedro, como é tradicional para pontífices. A última vez que isso ocorreu foi em 1903, com o enterro