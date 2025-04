Lula e Janja irão ao funeral do Papa Francisco

A comitiva completa deve ser anunciada nesta terça-feira, 22. A viagem ainda não tem data confirmada porque depende do protocolo do Vaticano, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência. O funeral deve ocorrer entre sexta-feira e domingo, de acordo com informações do Vaticano.

Relação Lula e Francisco

Quando Lula estava preso em Curitiba, em maio de 2019, o pontífice enviou uma carta a ele, pedindo para não "desanimar e continuar confiando em Deus”.

Já em abril de 2019 Lula escreveu ao pontífice e agradeceu o apoio de Francisco em prol da justiça e dos direitos dos mais pobres.

Em 2022, em entrevista ao jornal espanhol ABC, o papa Francisco disse que o julgamento de Lula "começou com notícias falsas na mídia".

Em junho de 2023, Lula visitou o Papa Francisco e entregou a ele uma gravura da Sagrada Família feita pelo artista pernambucano J. Borges. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, presenteou o líder da Igreja Católica com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia.

O Papa Francisco, por sua vez, presenteou Lula e Janja com uma obra em bronze, produzida no próprio Vaticano, com a mensagem: a paz é uma flor frágil.

Lula decretou luto oficial de sete dias no Brasil pela morte do Papa Francisco. Por volta das 10h, as bandeiras em frente ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal já eram hasteadas a meio-mastro – símbolo do luto nos prédios públicos.