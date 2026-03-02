Conheça 4 possíveis novos líderes para o Irã — e o processo de sucessão

Seguindo os ataques conjuntos dos EUA e de Israel no Irã, nesse sábado 28, que causaram a morte do líder Aiatolá Khamenei, o país segue sem liderança decidida. Líderes sêniores próximos a Khamenei, como o consultor chefe de segurança Ali Shamkhani e o comandante-chefe da Guarda Islâmica Revolucionária (IRGC, na sigla inglês), Mohammad Pakpour, também morreram nos ataques.

O regime clerical agora enfrenta a necessidade de encontrar um novo líder rapidamente, já que Khamenei, que liderou o país por quase quatro décadas, não deixou um sucessor claro. Ao invés disso, a decisão cabe à Assembleia dos Peritos, um grupo de 88 membros sêniores do clero iraniano que decide a liderança do país. Será apenas a segunda atuação do órgão desde que Khamenei foi apontado às pressas, em junho de 1989.

Constitucionalmente, quando o líder supremo iraniano sai do poder, a autoridade do cargo é temporariamente dividida em um conselho composto pelo presidente, o chefe do judiciário e um clérigo sênior do chamado Conselho dos Guardiões, um órgão supervisor composto por 12 membros, sendo 6 do clero e 6 advogados, até que a Assembleia dos Peritos possa escolher um novo líder.

Esse conselho interino foi formado no último domingo, dia seguinte à morte de Khamenei. Os participantes são o Aiatolá Alireza Arafi, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian e o chefe do judiciário Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i. A fim de passar uma imagem de um Irã estável, espera-se que a Assembleia dos Peritos se reúna em breve para deliberar possíveis candidatos.

Dentre as figuras principais, seguem quatro dos nomes favoritos:

Mojtaba Khamenei, 56

Segundo filho do Aiatolá Khamenei, Mojtaba Khamenei está entre os principais concorrentes para a liderança de Teerã. É conhecido por ter significativa influência dentro do IRGC, o mais poderoso órgão militar do país, e em meio às forças voluntárias paramilitares Basij.

Grande parte dessa influência se deve ao seu serviço na guerra com o Iraque entre 1987 e 1988. Além disso, também é um membro do clero, tendo estudado teologia na cidade sagrada de Qom, lugar de alta importância no islã Shia, atraindo cerca de 20 milhões de peregrinos anualmente.

Por mais que seja um dos favoritos, e descendente direto do último líder, são justamente seus laços de sangue que se tornam seu maior obstáculo, já que sucessão hereditária direta não é bem vista no estabelecimento clerical Shia, especialmente num Irã revolucionário que derrubou uma monarquia altamente impopular. Além disso, apesar de sua formação como teólogo, não é um membro sênior da organização clerical no Irã.

Alireza Arafi, 67

Ao contrário de Mojtaba Khamenei, Arafi é um clérigo estabelecido, figura influente no estabelecimento religioso do Irã, e com uma certa carreira na política do país.

Atualmente, faz parte do conselho interino que lidera o país seguindo a morte de Khamenei, e serve também como vice-diretor da Assembleia dos Peritos. Também é o líder do sistema de seminários do Irã, e conduz as missas de sexta na cidade sagrada de Qom. Além disso, já foi membro do poderoso Conselho dos Guardiões, com apenas 12 representantes, que pode vetar candidatos ao posto de líder supremo e leis aprovadas pelo parlamento.

Arafi também era um amigo próximo de Khamenei, que o confiou com posições sensíveis e de alta importância dentro do regime, sugerindo um alto nível de confiança do falecido líder supremo em Arafi. Mesmo assim, e apesar de sua carreira na política, Arafi é mais visto como um alto membro do clero do que como um influente ator político, não tendo laços próximos com o IRGC ou outros grupos de segurança.

Mohammad-Mahdi Mirbagheri, 63-64

Mirbagheri é um membro sênior do clero iraniano e da Assembleia dos Peritos conhecido por ser linha dura, representando a ala mais conservadora do regime clerical. Recentemente, teria justificado os altos números de mortos na guerra de Gaza dizendo que até mesmo a morte de metade da população mundial “valeria a pena” se nos deixasse mais próximos de Deus.

Altamente crítico do ocidente, Mribagheri é líder da Academia de Ciências Islâmicas em Qom. Uma figura reservada, pouco se sabe sobre Mirbagheri fora do Irã, e detalhes como sua data de nascimento exata permanecem desconhecidos.

Hassan Khomeini, 54

Neto do Aiatolá Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica do Irã, o nome de Hassan Khomeini também é um dos favoritos para a sucessão de Khamenei.

Khomeini é conhecido por suas visões mais moderadas sobre vida pública e política – ele tentou concorrer para um lugar na Assembleia dos Peritos, mas foi vetado. Desde então, não teve experiência em cargos públicos, e sua influência em meio à elite do país é limitada.

Seu apelo se deve à sua descendência direta a um líder respeitado no Irã, resultando em legitimidade religiosa e revolucionária, já que também atua como zelador do mausoléu de seu avô.