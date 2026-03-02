Secretário de Defesa dos EUA não descarta enviar tropas ao Irã

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou, nesta segunda-feira, 2, que não há tropas americanas em solo iraniano neste momento, mas deixou em aberto a possibilidade de uma eventual ação.

Questionado em entrevista coletiva se o país mantém militares no território do Irã, Hegseth respondeu: “Não”, antes de acrescentar que não entraria “no exercício sobre o que faremos ou não”. Em seguida, reforçou: “Iremos até onde for necessário”.

O chefe do Pentágono também afirmou que a guerra contra o Irã não deve ser encarada como um esforço para promover mudanças políticas internas na República Islâmica.

“Nada de regras de engajamento estúpidas, nada de atoleiros de construção nacional, nada de exercícios de construção da democracia. Nada de guerras politicamente corretas. Lutamos para vencer e não desperdiçamos tempo, nem vidas”, declarou.

*Com informações da AFP