'ChatGPT da guerra'? Como os EUA usam IA em ofensiva contra o Irã

O uso de inteligência artificial no campo de batalha ganhou um novo patamar com o Project Maven, programa do Pentágono que vem sendo apontado como peça central da ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã.

Criado como um experimento, o sistema evoluiu para uma ferramenta capaz de acelerar decisões militares em escala inédita.

Lançado em 2017, o Project Maven nasceu para ajudar analistas a lidar com o volume massivo de imagens captadas por drones. Na época, militares precisavam revisar manualmente cada frame em busca de ameaças — um processo lento e sujeito a falhas.

Com o avanço da tecnologia, o sistema deixou de ser apenas um apoio operacional e passou a atuar diretamente na chamada “cadeia de ataque”, que vai da identificação de um alvo até a ação militar. Hoje, o Maven consegue reduzir esse processo a poucos segundos.

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Como a IA atua no campo de batalha

O sistema funciona integrando diferentes fontes de informação em tempo real — como imagens de satélite, sensores e dados sobre tropas. A partir disso, cria um panorama instantâneo do cenário de combate.

Na prática, a ferramenta identifica possíveis ameaças, cruza dados, sugere alvos e apresenta opções de resposta ao comando militar. Com a chegada da IA generativa, o uso também ficou mais simples, permitindo interação em linguagem natural, sem necessidade de conhecimento técnico avançado.

O desenvolvimento do Maven expôs uma divisão no Vale do Silício. Em 2018, funcionários do Google protestaram contra o uso da tecnologia em fins militares, levando a empresa a abandonar o projeto.

Agora, o cenário mudou. O Google voltou a demonstrar interesse, ao lado de concorrentes como OpenAI e xAI, que disputam espaço no programa. Já a Anthropic, responsável pelo modelo Claude, foi retirada após impor restrições ao uso militar da tecnologia.

O papel da Palantir

Desde 2024, o comando técnico do Project Maven está nas mãos da Palantir Technologies, empresa com forte ligação histórica com o setor de inteligência dos EUA.

A companhia fornece a base tecnológica do sistema e transformou o programa em uma plataforma central de gestão do campo de batalha. Para o CEO Alex Karp, a capacidade de reduzir drasticamente o tempo de resposta em combate pode definir a vantagem estratégica entre países.

Embora detalhes oficiais sejam limitados, o ritmo das operações indica um salto operacional. Nas primeiras 24 horas da ofensiva americana, mais de mil alvos foram atingidos — um volume que sugere uso intensivo de automação e análise em tempo real.

Ao mesmo tempo, o uso dessa tecnologia levanta questionamentos. Um dos ataques atingiu uma escola instalada em um antigo prédio militar, caso que passou a ser investigado pelo Pentágono.

O episódio reforça o debate sobre os limites da inteligência artificial em conflitos armados — especialmente quando decisões críticas passam a ser tomadas com apoio direto de algoritmos.

*Com AFP