Nos primeiros 10 meses deste ano, o comércio da China com outras economias da região da Ásia-Pacífico (APEC) alcançou RMB 21,27 trilhões, estabelecendo um novo marco histórico para o período, segundo dados da alfândega chinesa. Esse montante corresponde a 59,1% do total das importações e exportações da China no período.

Comércio da China com APEC supera crescimento médio

De janeiro a outubro, o comércio da China com as economias da APEC cresceu 5,7% em comparação anual, superando em 0,5 ponto percentual o crescimento geral do país no período. Entre os destaques, as exportações para Vietnã, Peru, Malásia e México aumentaram 17,4%, 16,8%, 12,1% e 11,7%, respectivamente. As exportações para as regiões de Hong Kong e Taiwan cresceram 11,3% e 11%, respectivamente. As vendas para Coreia do Sul, Tailândia, Canadá e Brunei também superaram a média de crescimento geral da China, enquanto as importações e exportações com Estados Unidos, Rússia e Singapura mantiveram a trajetória de crescimento.

Impacto industrial e aumento nas exportações de intermediários

O sistema industrial da China tem contribuído para impulsionar a produção nas economias da APEC, impactando positivamente a qualidade de vida. Nos primeiros 10 meses, as exportações chinesas de produtos intermediários para essas economias somaram RMB 5,56 trilhões, um crescimento de 8,4%, representando 45,4% do total de exportações da China para a APEC no período. Entre os principais itens, as exportações de componentes eletrônicos, peças automotivas, acessórios para equipamentos de processamento de dados automáticos e módulos de exibição plana cresceram 17,3%, 8%, 24,8% e 24%, respectivamente.

Aumento nas exportações de bens de consumo

Durante o mesmo período, a China também exportou bens de consumo para as economias da APEC. Os destaques incluem:

Têxteis e vestuário: RMB 906,88 bilhões (alta de 3,9% );

RMB (alta de ); Frutas e vegetais: RMB 92,87 bilhões (crescimento de 10,6% );

RMB (crescimento de ); Móveis e eletrodomésticos: RMB 181,85 bilhões (crescimento de 8,9% );

RMB (crescimento de ); Veículos de passageiros: RMB 212,35 bilhões (alta de 21,6%).

Importações de produtos intermediários fortalecem o mercado chinês

O desenvolvimento de alta qualidade da China tem aberto novos mercados para as economias da APEC. Nos primeiros 10 meses, as importações chinesas de produtos intermediários dessas economias somaram RMB 7,23 trilhões, um aumento de 3,5%, correspondendo a 80,2% das importações totais da China provenientes da APEC no período. Entre os destaques, as importações de produtos eletromecânicos atingiram RMB 2,88 trilhões (crescimento de 9,6%), produtos energéticos chegaram a RMB 1,15 trilhão (alta de 6,6%) e minérios metálicos totalizaram RMB 945,1 bilhões, registrando um aumento de 6,4%.

O mercado chinês fortalece-se com a diversidade de importações da APEC, promovendo o desenvolvimento sustentável entre as economias regionais.