China registra crescimento de 6% no comércio exterior nos primeiros oito meses de 2024

A Administração Geral das Alfândegas informou que o valor total das importações e exportações nos primeiros oito meses do ano foi de 28,58 trilhões de yuans, apresentando um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações totalizaram 16,45 trilhões de yuans e as importações 12,13 trilhões de yuans, com aumentos de 6,9% e 4,7% em relação ao mesmo período do ano passado, respectivamente, e um aumento de 13,6% no superávit comercial.

Apenas no mês de agosto, o valor total das importações e exportações foi de 3,75 trilhões de yuans, com um crescimento de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações cresceram 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, um aumento de 1,9 pontos percentuais em relação a julho. As importações permaneceram estáveis.

Lv Daliang, diretor do Departamento de Estatísticas e Análise da Administração Geral das Alfândegas, afirmou que o crescimento das importações e exportações nos primeiros oito meses é impulsionado pela demanda interna e externa. “Desde o início do ano, a operação econômica da China continua a se recuperar e melhorar."

Recentemente, a Organização Mundial do Comércio (OMC) divulgou um relatório mostrando que o comércio global de mercadorias deve continuar a se recuperar no terceiro trimestre deste ano. De acordo com os dados mais recentes de várias economias, as participações da China nas exportações e importações globais aumentaram de forma estável no primeiro semestre.”

Especificamente, as exportações de produtos com vantagem competitiva cresceram rapidamente. Nos primeiros oito meses, a China exportou produtos eletroeletrônicos no valor de 9,72 trilhões de yuans, com um crescimento de 8,8% no mesmo período de 2023, representando quase 60% do valor total das exportações. As exportações de equipamentos de alta tecnologia, como navios, máquinas de engenharia e máquinas-ferramenta, cresceram 81%, 14% e 7,4%, respectivamente; enquanto as exportações de produtos verdes e de baixo carbono, como turbinas eólicas, veículos elétricos e motocicletas elétricas, aumentaram 88,2%, 23,8% e 26,6% respectivamente.

Os principais agentes do comércio exterior continuam ativos. Nos primeiros oito meses, o número de entidades de comércio exterior com desempenho de importação e exportação na China alcançou 630 mil, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. Dentre elas, as empresas privadas, que são a força motriz do comércio exterior, tiveram um valor de importação e exportação de 15,74 trilhões de yuans, um crescimento de 10,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 55,1% do comércio exterior da China. O número de empresas de investimento estrangeiro aumentou, e o valor mensal das importações e exportações já cresceu de forma contínua por cinco meses consecutivos em relação ao ano anterior.

As regiões do oeste do país lideraram o crescimento nacional. Nos primeiros oito meses, impulsionadas pelas exportações de produtos de alta tecnologia, as importações e exportações da região oeste da China cresceram 10,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as regiões leste e nordeste cresceram 6,7% e 2,2%, respectivamente.

As relações comerciais com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) tornaram-se cada vez mais estreitas. Nos primeiros oito meses, a ASEAN continuou a ser o maior parceiro comercial da China, com um valor total de importações e exportações de 4,5 trilhões de yuans, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, representando mais de 15% do comércio exterior total da China. As importações e exportações com a União Europeia, os Estados Unidos e a Coreia do Sul cresceram 1,1%, 4,4% e 8%, respectivamente.

No mesmo período, as importações e exportações da China com os países que participam da iniciativa Nova Rota da Seda cresceram 7% em relação ao ano anterior, enquanto as importações e exportações com a África e a América Latina cresceram 5% e 10,9%, respectivamente.

Fonte: news.cn

