Eleição na Argentina: com crise econômica sem fim, país escolhe seu próximo presidente

Os argentinos vão às urnas neste domingo, 22, para escolher o próximo presidente. A disputa está entre o candidato ultraliberal Javier Milei, o atual ministro da Economia, Sergio Massa; e a conservadora Patricia Bullrich.

Entre os principais desafios do próximo presidente argentino estão a inflação de quase 140%, uma crise cambial e as contas públicas esgotadas. O país tem ainda 40% da população na pobreza. Milei, um economista de 52 anos eleito deputado apenas em 2021, abalou o tabuleiro político nas primárias de agosto, quando foi o candidato mais votado, à frente de Massa, do governista União pela Pátria, e de Bullrich, do Partido Juntos pela Mudança. A maioria das pesquisas mostra Milei à frente, mas sem força suficiente para vencer no primeiro turno.

Com a promessa de dolarizar a economia e acabar com o Banco Central, Milei ganhou popularidade entre um eleitorado cansado por anos de estagnação econômica e uma inflação em forte alta, que alcança quase 140% em termos anuais.

A Argentina, que em 2023 comemora 40 anos de retorno à democracia, também votará para definir metade das cadeiras da Câmara dos Deputados e um terço do Senado. As pesquisas indicam que nenhum partido conquistará a maioria parlamentar. O novo presidente assumirá o cargo em 10 de dezembro para um mandato de quatro anos. O país tem 35,8 milhões de eleitores registrados.

Estagnação e pobreza na Argentina

Terceira maior economia da América Latina, historicamente a sociedade argentina tem orgulho de sua ampla classe média. Porém, a economia não cresce há mais de uma década, e a pobreza disparou, afetando mais de 40% da população. A Argentina tem um compromisso com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para um programa de crédito de US$ 44 bilhões, que exige uma redução significativa do déficit fiscal.

Nas semanas anteriores à eleição, o país registrou uma corrida frenética no mercado cambial, que elevou para mais de 1.000 pesos a cotação do "dólar blue", como é conhecida a taxa de câmbio informal, contra uma taxa oficial de 365 pesos por dólar. A moeda americana é o refúgio habitual dos poupadores na Argentina. Quem tinha condições, também comprou algum produto eletrônico, temendo aumento de preços após a eleição.

Nem o governo atual do peronista de centro-esquerda Alberto Fernández (2019-2023), nem a administração de seu antecessor, o direitista Mauricio Macri (2015-2019), conseguiram mudar a tendência de deterioração econômica.

Como funcionam as eleições na Argentina?

A eleição na Argentina começa ainda no Paso, as Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias. Os eleitores de 17 a 70 anos são obrigados a escolher entre os candidatos de cada coligação. Quem não atingir 1,5% dos votos fica fora da disputa. O modelo foi pensado para reduzir o número de candidatos no primeiro turno, e serve também como termômetro real de como andam as intenções de voto dos argentinos. A etapa acontece no país desde 2009.

Quem são os candidatos à presidência da Argentina?

Sergio Massa, peronista e atual ministro da Fazenda;

Javier Milei, ultraliberal;

Patricia Bullrich, ex-ministra de Segurança;

Juan Schiaretti, governador de Córdoba;

Myriam Bregman, candidata da extrema-esquerda.

Com Agência AFP