Coreia do Sul alerta que Pyongyang prepara ataques contra suas embaixadas

A agência de inteligência da Coreia do Sul disse nesta sexta-feira, 3, que Pyongyang planeja ataques "terroristas" contra seus funcionários e cidadãos no exterior, um dia depois de o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul ter aumentado o nível de alerta em cinco missões diplomáticas.

O Serviço Nacional de Inteligência confirmou ter “detectado numerosos indícios de que a Coreia do Norte está preparando ataques terroristas” contra seu pessoal diplomático e seus cidadãos “em vários países, como a China, ou no Sudeste Asiático e no Oriente Médio”.

“A Coreia do Norte enviou agentes para esses países para expandir a vigilância das embaixadas sul-coreanas e também realiza atividades específicas, como a busca de cidadãos sul-coreanos como possíveis alvos terroristas”, acrescentou.

Na quinta-feira, 2, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano aumentou o nível de alerta terrorista em cinco missões diplomáticas: as embaixadas no Camboja, Laos e Vietnam, além dos consulados em Vladivostok, na Rússia; e Shenyang, na China. Nesses cinco locais, tanto Seul como Pyongyang têm embaixadas ou consulados.

A Coreia do Norte mantém relações diplomáticas com mais de 150 países, segundo o Ministério da Unificação do Sul, mas o número de missões estrangeiras operacionais foi reduzido desde a década de 1990, devido a limitações financeiras.

No ano passado, Pyongyang fechou várias missões diplomáticas em locais como Angola, Uganda, Espanha e Hong Kong, uma decisão que Seul atribuiu à má situação econômica do seu vizinho.