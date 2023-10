Eleições na Argentina: chuva no dia da votação pode afetar resultado?

Os eleitores argentinos votam neste domingo, 22, no primeiro turno das eleições presidenciais em meio a chuvas localizadas.

Na região de Buenos Aires que concentra a maior parte dos moradores do país, houve pancadas pela manhã, e a previsão é de que o tempo siga assim ao longo do dia, com máxima de 24 graus e vento. Há também previsão de tempo ruim e de tempestades em outras províncias.

Embora o voto seja obrigatório na Argentina, o clima fechado pode desestimular eleitores indecisos e menos engajados a irem votar. Em um cenário de disputa apertada, uma pequena perda de votos pode fazer diferença.

Nas primárias, Javier Milei foi o mais votado, com 30,04% dos votos. A coligação de centro-direita Juntos por el Cambio teve 28.27%, e a aliança governista e de esquerda Unión por la Patria somou 27,27%, segundo dados da apuração oficial.

Até o meio-dia deste domingo, haviam votado 29,6% dos eleitores cadastrados, 1,6 pontos percentuais a mais do que nas primárias, em agosto, segundo dados da Câmara Eleitoral, que organiza a votação no país.

As urnas ficam abertas até às 18h, e os resultados da apuração começam a ser divulgados às 21h. Pesquisas de boca-de-urna também só podem ser divulgadas oficialmente após esse horário. A expectativa é que os primeiros resultados mais consolidados sejam divulgados por volta das 22h, e que a apuração seja completada ainda esta noite.

