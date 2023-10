Banco Central da Argentina apresentará projeto do peso digital 'o mais rápido possível'

Após uma série de comentários sobre os potenciais benefícios de uma moeda digital de banco central (CBDC) para a economia nacional, o Banco Central da República Argentina disse que está acelerando a preparação da legislação necessária para a implementação do peso digital.

Em 18 de outubro, durante um debate público no canal Filo News, o diretor do Banco Central da Argentina, Juan Agustín D'Attellis Noguera, revelou que a institiução está trabalhando ativamente na estrutura legislativa para implementar o projeto de CBDC do peso digital proposto pelo Ministro da Economia e candidato à presidência Sergio Massa.

Peso digital será revelado "o mais rápido possível"

De acordo com Noguera, o projeto será revelado "o mais rápido possível" para em seguida ser apresentado ao Congresso Nacional da Argentina. O diretor elogiou a abordagem de Massa em relação à CBDC e criticou implicitamente a posição do candidato que lidera as pesquisas ao lado do atual Ministro da Economia, Javier Milei. Adepto do bitcoin, o oposicionista defende publicamente a "dolarização" da economia argentina.

Não é a primeira vez que Noguera entra em cena para defender o projeto de uma CBDC argentina. No início de outubro, ele disse que o peso digital poderia ajudar a estabilizar a economia argentina já em 2024. Em sua opinião, a principal característica do CBDC é a sua rastreabilidade, o que permitiria ao governo arrecadar impostos com maior eficiência.

Em 2 de outubro, Massa se comprometeu a implementar o peso digital no país caso ganhasse a eleição, com o objetivo de mitigar o problema crônico da inflação na Argentina. De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, Massa está levemente atrás de Javier Milei, que defende a adoção do dólar como moeda oficial da Argentina e se opõe à participação do banco central na gestão da economia do país.

