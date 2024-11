Com chancela da IMSA, Poker se estabelece como esporte da mente e coroa trajetória de luta da WPF

Em um marco histórico para o Poker, a IMSA (International Mind Sports Association) reconheceu oficialmente a modalidade como esporte da mente. Após dois anos como membro provisório, graças à chancela obtida pela World Poker Federation, o esporte conquistou o status inédito de integrante definitivo.

O anúncio aconteceu durante cerimônia promovida pela WPF, no WTC Sheraton, em São Paulo - mesmo local que está recebendo o BSOP Millions 2024, maior evento de Poker da América Latina. Executivos de federações mundiais e da IMSA marcaram presença no evento e deram o parecer final, após assembleia, que irá mudar o status do Poker globalmente.

Agora, o Poker se junta a outros esportes da mente, casos do xadrez e dos eSports, que já são reconhecidos pela entidade. As modalidades são chamadas assim porque, além de terem diversas características em comum com esportes tradicionais, também requerem uma habilidade intelectual para competir e funcionam como uma atividade que trabalha o cérebro e a lógica, e que envolve a concentração, o raciocínio e a tomada de decisões.

Em dezembro de 2022, a WPF foi aceita por unanimidade como membro provisório da IMSA, o que abriu o caminho para este reconhecimento mundial. Os executivos que hoje compõem o quadro diretivo da Federação realizaram um trabalho, ao longo dos últimos 20 anos, com o propósito de proteger, promover e desenvolver o Poker como um esporte da mente.

Igor Federal, presidente da Federação que a partir de agora representará oficialmente a modalidade junto da entidade internacional, afirma que esta conquista é um passo fundamental para o Poker brasileiro e mundial.

“O parecer da IMSA é resultado do trabalho e da dedicação de milhares de pessoas ao redor do mundo que veem o Poker como uma verdadeira profissão e uma disciplina intelectual. Com uma forte rede global de Federações em vigor e tendo o Poker oficialmente reconhecido como um esporte da mente, mudamos nossos esforços para criar a base que todo esporte importante já têm: regulamentações padronizadas, caminhos profissionais, proteções de jogadores e competições internacionais”, completa Igor.

A WPF seguirá com o objetivo de unir a comunidade global do Poker. A entidade já conta com mais de 45 nações dos cinco continentes afiliadas e atua em prol da atividade no país e no mundo.

"Nosso foco está em construir uma verdadeira estrutura esportiva global para o Poker. A World Poker Federation foi construída na crença de que, unindo forças, é possível amplificar nosso impacto e ao mesmo tempo proteger o jogo que amamos. Cada jogador e federação acrescenta força à nossa voz coletiva”, afirma Leonardo Cavarge, CEO da WPF.