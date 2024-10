Federação Mundial de Poker tem berço no Brasil e luta pelo reconhecimento do esporte da mente

A World Poker Federation (WPF) nasceu em 2022 com a missão de unir a comunidade global do poker, eliminar barreiras que obstruem o crescimento da modalidade e alcançar seu reconhecimento como um esporte da mente, ao lado do xadrez e dos e-sports. Desde então, após um intenso trabalho em equipe, conseguiu entrada na International Mind Sports Association (IMSA) e agora aguarda um parecer final.

Com sede em São Paulo, a WPF hoje possui mais de 40 países afiliados e distribuídos entre os cinco continentes e tem como presidente Igor Trafane, um dos maiores nomes do poker brasileiro e mundial. O empresário de 51 anos é fundador da Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH) e também membro da Confederação Pan-americana de Poker Desportivo (CPPD).

“A WPF entra no cenário justamente para criar uma unificação no poker, batalhando por melhores condições a jogadores, força de trabalho e organizações. O projeto é formado por gente do poker e com as ferramentas fundamentais para alcançar os avanços necessários para a modalidade”, destaca Trafane, conhecido no meio como Federal.

O Brazilian Series of Poker (BSOP), o campeonato brasileiro de poker oficial da CBTH, afiliada à WPF, na última temporada distribuiu R$ 125 milhões, ficando abaixo no cenário nacional somente da Copa do Brasil e do Brasileiro no futebol.

Apesar de ser o Brasileirão do Poker, o BSOP é um verdadeiro Mundial, pois recebe competidores de quase 50 países diferentes. Somente na última etapa de 2023, foram 32 mil inscrições. Além do BSOP, a WPF apoia o Latin American Poker Tour (LAPT), o Asian Poker Tour (APT) e o Battle of Malta. Para a temporada de 2024 do BSOP, é aguardado um valor de mais de R$ 170 milhões, recorde de premiação.

“A World Poker Federation busca, desde a sua fundação, a união das principais entidades que trabalham pelo poker em todos os continentes e luta pela legitimidade do poker, por seu reconhecimento como um esporte da mente, e pela formalização da estrutura esportiva e competitiva em todo o mundo”, analisa Leonardo Cavarge, CEO da WPF.

A WPF promove e incentiva a prática do poker em todas as suas modalidades, abrangendo desde as mais conhecidas, como Texas Hold’em e Omaha, até modalidades menos comuns, como Badugi e Short Deck.

O trabalho da WPF também engloba cooperação com governos e instituições nacionais e internacionais, visando a promoção do esporte, o seu desenvolvimento, a regulamentação e o reconhecimento do poker, garantindo um crescimento sustentável e ético do jogo.

A padronização de regulamentos e normas, garantindo que a prática seja realizada de forma ética e transparente, é outra meta da federação mundial, que também está envolvida diretamente na educação e capacitação de todos os envolvidos na área, com a realização de cursos, palestras e congressos.