Trump diz 'vamos ver o que acontece' sobre acordo envolvendo a Groenlândia

Questionado sobre como imagina um acordo em que os Estados Unidos adquiririam a Groenlândia, Donald Trump respondeu: “Vamos ver o que acontece”. A fala foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas no Fórum Econômico Mundial (WEF), em Davos, nesta quarta-feira, 21.

O presidente afirmou que a Dinamarca gasta “centenas de milhões por ano” para administrar a vasta ilha ártica, mas alegou que “eles não gastaram o dinheiro”.

Na prática, a Dinamarca concede um repasse anual de cerca de US$ 670 milhões à Groenlândia.

O subsídio representa aproximadamente metade do orçamento do território e é apontado como o principal obstáculo à independência da ilha, já que pesquisas indicam que a maioria dos groenlandeses não está disposta a aceitar uma queda no padrão de vida.

Mais cedo, Trump declarou que não deseja usar a força para tomar a Groenlândia da Dinamarca. O republicano defendeu que a incorporação da ilha — que, segundo ele, estava “disponível desde que foi descoberta” — seria um imperativo estratégico para Washington.

“As pessoas pensaram que eu usaria a força. Eu não preciso usar a força. Eu não quero usar a força. Eu não vou usar a força. Tudo o que os Estados Unidos estão pedindo é um lugar chamado Groenlândia”, afirmou.

Segundo Trump, “só os Estados Unidos podem proteger este... pedaço gigante de gelo, desenvolvê-lo e melhorá-lo”.

Ele acrescentou que busca “negociações imediatas” para a compra da Groenlândia pelos EUA, “assim como adquirimos muitos outros territórios ao longo de nossa história”.

A fala ocorre em meio à escalada de tensões entre os Estados Unidos e a Europa em torno da Groenlândia. O gabinete de Trump classificou a Dinamarca como “irrelevante”, enquanto líderes europeus alertam que será necessário abandonar a cautela diante da postura agressiva da Casa Branca.

Antes de deixar os EUA, Trump afirmou que "não há volta atrás" em seu plano de tomar a Groenlândia da Dinamarca. Questionado sobre até onde estaria disposto a ir em sua busca pela ilha ártica, respondeu: “Vocês vão descobrir”.

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, que teve mensagens vazadas por Trump na terça-feira, 20, classificou a ofensiva do republicano como uma forma de "colonialismo". Em resposta, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, criticou o que chamou de "declarações inflamatórias" por parte do líder francês.