Turbulência é como gelatina? A ciência explica

Um vídeo viral do TikTok chamou atenção ao comparar a turbulência de avião à sensação de estar suspenso em gelatina, sugerindo que os solavancos não provocam queda da aeronave. A publicação foi feita pela influenciadora australiana Anna Paul em 2022, acumulou mais de 15 milhões de visualizações e gerou debate sobre segurança de voo.

Nas imagens, Paul simula um avião usando um pedaço de guardanapo preso em gelatina. A demonstração mostra que o ar exerce pressão em diferentes direções, e que a vibração provocada ao tocar a gelatina representa o tremor causado pela turbulência durante o voo.

Origem da analogia com gelatina

A comparação foi criada pelo ex-piloto Tom Bunn, fundador do programa SOAR, especializado em pessoas com medo de voar. Bunn observou que explicações técnicas sobre aerodinâmica raramente reduziam a ansiedade, já que passageiros não visualizavam como a aeronave permanecia no ar.

Em relatos à revista, ele mencionou que muitos passageiros associavam qualquer instabilidade à possibilidade de queda. Para esclarecer o conceito de sustentação, Bunn pediu que clientes se lembrassem da pressão do ar ao estender a mão para fora de um carro em movimento, fenômeno comparável à resistência da água ao empurrar uma piscina.

Segundo Bunn, à medida que o avião acelera na pista, o ar se torna mais denso e exerce força sob as asas. Para fins didáticos, ele descreveu esse ar como uma espécie de gelatina, capaz de sustentar o avião por todos os lados mesmo durante oscilações.

Como a sustentação mantém o avião no ar

A aerodinâmica explica o comportamento do ar. Segundo o princípio de Bernoulli, o aumento da velocidade de um fluido reduz sua pressão. O ar se comporta como fluido e se reorganiza ao encontrar a asa da aeronave.

A curvatura superior da asa faz o ar percorrer um caminho maior, espalhando moléculas e reduzindo a pressão na face superior. O ar sob a asa exerce mais pressão, gerando sustentação. Quanto maior a velocidade, maior o efeito.

A turbulência ocorre quando massas de ar interagem com diferentes velocidades, temperaturas ou pressões. O fenômeno pode ser provocado por tempestades, frentes frias ou correntes de jato. Níveis severos podem deslocar objetos e causar lesões em passageiros sem cinto, mas não comprometem a sustentação.

Pilotos e especialistas esclarecem o fenômeno

O piloto comercial Patrick Smith, autor do blog Ask the Pilot, afirma que passageiros tendem a superestimar o movimento do avião durante a turbulência. Segundo ele, aeronaves possuem estabilidade positiva, tendência de retornar ao ponto original após perturbações no ar.

Em termos práticos, movimentos descendentes tendem a ser compensados por movimentos ascendentes, mantendo a trajetória estável.

A comparação com gelatina é considerada útil no aspecto didático, ainda que não descreva a física completa do voo. No vídeo, afirma-se que nunca houve acidente causado diretamente por turbulência. Há registro de um caso na década de 1960, quando uma aeronave sofreu danos estruturais próximos ao Monte Fuji, no Japão.

Diante disso, Bunn afirma que cenários semelhantes não ocorreriam hoje devido a mudanças operacionais e melhorias tecnológicas. A aviação comercial moderna desenvolveu asas com maior resistência. Testes estruturais indicam que elas podem ser flexionadas significativamente sem falhas, o que aumenta a margem de segurança durante voos com turbulência.