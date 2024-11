Brasil Ladies Cup: grupos da competição estão definidos; veja detalhes

A 4ª edição da Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino que acontece entre os dias 15 e 22 de dezembro, teve os seus grupos definidos. O pote A é formado por Avaí/Kindermann, Seleção Paraguaia, Bahia e Pumas-MEX. Já a chave B conta com River Plate-ARG, Athletico-PR, Grêmio e Sport.

Com a participação de expressivas equipes nacionais e internacionais, as partidas do torneio irão acontecer no tradicional estádio do Canindé. O formato de disputa será o mesmo da última edição, com oito equipes, divididas em duas chaves. Os dois melhores avançam para a final, que será disputada em jogo único.

A partida de estreia da competição será entre Avaí/Kindermann e a Seleção do Paraguai, no domingo, dia 15 de novembro, às 15h, no Canindé. O campeonato acontece na pausa para a data FIFA, facilitando a presença das equipes de outros países. Todos os confrontos do torneio contarão com entrada gratuita, além de transmissão do Canal GOAT e do Bandsports. O Sportv irá exibir as partidas do dia 20/12 e a grande decisão, que também estará presente na TV aberta para todo Brasil na Band.

Assim como nas edições anteriores, a organização promoverá uma série de atividades voltadas para o incentivo à prática do futebol feminino no país. Durante a semana do evento, serão realizadas palestras, workshops e clínicas esportivas.

“Estamos muito felizes com a realização da quarta edição da Brasil Ladies Cup, um evento que é produzido com muita seriedade e tem como foco o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Com ações tanto dentro quanto fora de campo, o projeto reúne equipes tradicionais da modalidade e promove debates importantes sobre o futuro do esporte”, afirma Fábio Wolff, membro do comitê organizador do evento.

Segue a tabela com todos os jogos da primeira fase:

GRUPO A:

1ª rodada (15/11)

Avaí/Kindermann x Seleção Paraguaia, às 17h

Pumas-MEX x Bahia, às 20h30

2ª rodada (17/11)

Bahia x Avaí/Kindermann, às 16h

Seleção Paraguaia x Pumas-MEX, às 20h

3ª rodada (19/11)

Pumas-MEX x Avaí/Kindermann, às 16h

Bahia x Seleção Paraguaia, às 20h

Grupo B:

1ª rodada (16/11)

Grêmio x Sport, às 16h

River Plate-ARG x Athletico-PR, às 20h

2ª rodada (18/11)

Sport x River Plate, às 16h

Athletico-PR x Grêmio, às 20h

3ª rodada (20/11)

Athletico-PR x Sport, às 16h

River Plate x Grêmio, às 20h