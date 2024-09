Organizadora investe R$ 8 mi no poker brasileiro e faz evento de luxo com Bacardi e Dom Pérignon

A ascensão das bets e do mercado de apostas esportivas, que já movimenta cerca de 1% do PIB, provou que o brasileiro não só é apaixonado por esportes como também gosta de ganhar dinheiro com essa paixão.

Aproveitando o momento de ascensão das apostas como passatempo dos brasileiros, a Brazilian Series of Poker (BSOP) vai investir R$ 8 milhões para popularizar um jogo que tem sinergia com o tema: o poker.

O montante vai para estratégias de marketing

A empresa vai apostar no poder de influenciadores digitais e campanhas de mídia.

Até o momento, a ação mais valiosa realizada foi o BSOP ONE, evento de luxo que reuniu marcas como Grupo Bacardi e Dom Pérignon.

Realizado no Palácio Tangará, em São Paulo, o evento teve torneios “buy-in”, nos quais o jogador paga para entrar – apostando nas suas próprias habilidades.

O campeão Evaldo Pontes garantiu o primeiro lugar da história do BSOP ONE, levando para casa um prêmio de R$ 560 mil e um troféu inédito no Poker brasileiro.

O Poker

Popular nos EUA, o Poker é considerado um esporte da mente desde 2010, como o Xadrez ou a Damas.

Resumidamente, o jogo de cartas consiste em rodadas onde os jogadores escolhem apostar ou não suas fichas na possibilidade de sua mão conter a melhor combinação de cartas entre os jogadores.

Quem perde todas as fichas, que valem dinheiro, sai do jogo. Só aposta quem quer e o blefe e a leitura de expressões são grande parte da estratégia e da dinâmica geral do jogo.

O Poker pode dar certo no Brasil?

Na edição do ano passado da WSOP (World Series of Poker), os brasileiros ficaram em quarto lugar entre os maiores vencedores – o evento é considerado a “copa do mundo do poker”.

No poker online, em sites como o PokerStake, nossos jogadores já figuram no top 10. Em setembro deste ano, o ranking mundial viu as seguintes posições ocupadas por brasileiros.

4º – Pedro Padilha

6º – Ivan Limeira

8º – Felipe Boianovsky

“Estamos confiantes de que o Poker se tornará uma das atividades de lazer mais queridas pelos brasileiros. Queremos furar a bolha e atrair mais curiosos e interessados em conhecer o universo fascinante do Poker, que já se tornou um estilo de vida”, conclui Devanir Campos, co-CEO do BSOP.

