Para esse CEO nordestino, esse foi o maior desafio para o seu negócio avançar no Brasil

Construir reputação de marca foi o maior desafio enfrentado por Ari de Sá Neto, fundador e CEO da Arco Educação, ao longo dos mais de 20 anos de trajetória da empresa. Atender escolas de excelência em todos os estados brasileiros, segundo ele, foi resultado de um processo longo, marcado por resiliência, consistência e entrega contínua de qualidade — especialmente por ter começado no Nordeste.

“Um dos maiores desafios que a gente enfrentou foi construir uma reputação de marca. Principalmente vindo do Nordeste”, afirma o executivo, em entrevista à EXAME no podcast “De frente com CEO”.

Hoje, as soluções educacionais da Arco estão presentes em algumas das melhores escolas privadas do país, mas esse reconhecimento não veio rapidamente. “Você não faz isso em um ano, nem dois, nem cinco. É década para a frente”, diz o CEO.

A construção dessa credibilidade exigiu persistência em momentos em que desistir parecia uma opção real.

“É um processo em que você pensa em desistir muitas vezes. É necessário muita resiliência e muita consistência para que os clientes acreditem e comprem suas soluções”, afirma.

A pandemia como teste de valores

Outro momento decisivo na trajetória da empresa foi a pandemia de covid-19. Com escolas fechadas, queda de matrículas e incertezas no setor educacional, o impacto foi direto sobre os clientes — e, consequentemente, sobre a Arco.

“As escolas foram obrigadas a fechar, perderam matrículas, e isso nos impactou”, diz Neto.

Diante do cenário, a decisão da companhia foi priorizar o apoio às escolas. Em apenas uma semana, a empresa estruturou uma escola online para permitir que alunos assistissem às aulas de casa, mantendo a rotina pedagógica.

“Do ponto de vista de negócio, foi um momento muito difícil. Mas, do ponto de vista de construção de relacionamento, confiança e reputação, foi muito importante”, afirma o CEO.

Para ele, a resposta rápida fortaleceu os vínculos com os clientes. “As escolas ficaram muito gratas pelo apoio que tiveram”, afirma.

Origem não define o alcance

A trajetória da Arco também deixa uma mensagem clara para empreendedores fora do eixo tradicional de negócios, diz Neto.

“Se você trabalha com qualidade, não importa de onde você vem. Se entrega valor e faz com excelência, o cliente vai reconhecer”, afirma.

