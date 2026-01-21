'Europa é responsável pela Ucrânia', diz Donald Trump em Davos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a responsabilidade pela guerra na Ucrânia é da Europa. A declaração foi feita durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial (WEF).

Segundo Trump, o “grande e belo Oceano Atlântico” simboliza a distância que, na visão dele, isenta os EUA de envolvimento direto no conflito. “Não temos nada a ver com isso”, afirmou, referindo-se à guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura quase quatro anos.

O presidente, que incluiu o fim do conflito como parte central de sua proposta de política externa, também expressou insatisfação com o que considera falta de reconhecimento da Europa pelos esforços americanos.

“O que os Estados Unidos ganham com todo esse trabalho? Todo esse dinheiro? Além de morte, destruição e enormes quantias de dinheiro indo para pessoas que não valorizam o que fazemos? Elas não valorizam o que fazemos”, criticou.

Trump encerrou a crítica com um recado direto: “Quando falo da OTAN, estou falando da Europa.”