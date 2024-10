China tem mais de 1 bilhão de usuários de tecnologia 5G

As três maiores operadoras de telecomunicações na China, China Mobile, China Telecom e China Unicom, divulgaram seus relatórios trimestrais, revelando números impressionantes. Juntas, elas oferecem serviço de tecnologia 5G para mais de 1 bilhão de consumidores no país. Até o final do terceiro trimestre, a China Telecom tinha 345 milhões de usuários de pacotes 5G, com uma taxa de penetração de 81,6%. Já a China Unicom alcançou 286 milhões de usuários, com 83% de penetração. A China Mobile se destacou com 1,004 bilhão de clientes, dos quais 539 milhões utilizam a rede 5G.

Crescimento no mercado de telecomunicações

Nos primeiros três trimestres de 2024, a China Mobile alcançou uma receita operacional de RMB 791,5 bilhões, um aumento de 2% em relação ao período homólogo. A empresa também registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de RMB 110,9 bilhões, com um aumento de 5,1%.

A China Telecom teve uma receita operacional de RMB 391,968 bilhões, crescendo, 2,9% em relação ao mesmo período anterior, com lucro líquido de RMB 29,299 bilhões, um aumento de 8,1%. A China Unicom, por sua vez, registrou uma receita de RMB 290,12 bilhões, com crescimento de 3%. Seu lucro líquido foi de RMB 8,34 bilhões, representando um aumento de 10%.

Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

As três operadoras continuam a aumentar seus investimentos em P&D. Nos primeiros três trimestres de 2024, a China Mobile destinou RMB 20,3 bilhões a P&D, um aumento de 34,43% em comparação ao ano anterior. A China Telecom investiu RMB 8,75 bilhões, enquanto a China Unicom destinou RMB 5,44 bilhões, um crescimento de 26,01% em seus gastos de P&D.

Comparativo entre as operadoras

Em termos de crescimento, a China Unicom liderou o aumento de lucro líquido, com 10%, superando a China Mobile e a China Telecom, que registraram 5,1% e 8,1%, respectivamente. No entanto, a China Mobile manteve-se à frente em termos de receita operacional, alcançando quase RMB 800 bilhões.

A liderança da China no setor de telecomunicações é reforçada pela expansão acelerada da tecnologia 5G, com um mercado que já ultrapassa 1 bilhão de usuários.

​