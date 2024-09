Empresa chinesa assume em padronização do 6G

O trabalho de padronização do 6G global entrou oficialmente em uma fase substancial, com empresas chinesas assumindo a liderança pela primeira vez. Durante a 105ª reunião plenária do Grupo de Especialistas em Sistemas e Tecnologias de Negócios da 3GPP, realizada em Melbourne, Austrália, o primeiro projeto de padrão 6G da 3GPP — focado em pesquisa sobre casos de uso e requisitos do 6G — foi aprovado.

O principal relator do projeto é um representante da China Mobile, e o projeto conta com o apoio de mais de 90 empresas globais, marcando a entrada oficial da padronização do 6G em uma fase substancial.

Liderança Chinesa no 6G

Esta é a primeira vez que uma empresa chinesa assume a liderança no trabalho de padronização do 6G. A definição de cenários de negócios é fundamental, pois estabelece a direção de cada nova geração de sistemas de comunicação, servindo como base para o desempenho da rede, design de funcionalidades e capacidade de serviços.

A participação da China Mobile como relator desempenha um papel crucial na coordenação e gestão do desenvolvimento do padrão 6G, orientando discussões técnicas e liderando conclusões eficazes. Isso garante um avanço ordenado e rigoroso na qualidade dos padrões globais.

Expansão da participação global

Mais de 90 empresas participaram deste projeto, mais do que o dobro do número que apoiou o projeto de requisitos do 5G, refletindo o grande interesse da indústria pelo 6G. O número de participantes de departamentos governamentais, instituições de pesquisa, indústrias verticais e empresas de terminais aumentou significativamente, de 8 na era do 5G para 46 na era 6G.

A presença de empresas relacionadas a satélites também se expandiu, passando de zero participantes no 5G para 9 empresas ativas no 6G, demonstrando a crescente importância das redes de comunicação móvel para além da Terra.

Novas capacidades do 6G

Nas discussões preliminares, quatro novas capacidades se destacaram como representativas da era 6G:

Fusão de comunicação móvel com computação e IA

Fusão de comunicação e percepção

Integração de redes aéreas e terrestres

Comunicação imersiva

Essas inovações indicam a expansão contínua das fronteiras tecnológicas das redes móveis, com a expectativa de transformar a indústria de comunicação na próxima década.