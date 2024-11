China International Import Expo: impulsionando o comércio global e a inovação

A 7ª Expo Internacional de Importação da China (CIIE) será realizada em Xangai, de 5 a 10 de novembro de 2024. Como evento de destaque no cenário econômico e comercial global, a CIIE oferece uma plataforma para empresas, indústrias e nações colaborarem e reafirma o compromisso da China com o comércio liberalizado e a abertura econômica.

CIIE em um Contexto de Crescente Protecionismo

Em um cenário de crescente desglobalização e protecionismo comercial, a China se posiciona como defensora do livre comércio. Embora o cenário global apresente desafios como aumento de tarifas e barreiras comerciais que afetam as operações normais, o país implementa diversas iniciativas para sustentar a liberalização do comércio. A manutenção de altos padrões de abertura é uma estratégia essencial para o desenvolvimento nacional da China, cuja trajetória de crescimento está diretamente ligada à prosperidade global.

Uma Vitrine de Oportunidades Globais

Desde sua criação em 2018, a CIIE, lançada sob a liderança do presidente Xi Jinping, destacou-se como a primeira exposição de grande porte focada exclusivamente em importações. Com seis edições bem-sucedidas, o evento consolidou-se como uma vitrine de oportunidades e parcerias globais, atraindo expositores de diversas partes do mundo. Para 2024, a expectativa é que a feira supere as edições anteriores, reunindo participantes de 152 países em um ambiente de intercâmbio amistoso e colaboração prática. França, Malásia, Nicarágua, Arábia Saudita, Tanzânia e Uzbequistão terão lugar de destaque como países de honra, ao lado de 39 missões governamentais de comércio e quatro missões setoriais, somando 780 sub-missões comerciais em um recorde de representatividade.

Recordes de Participação e Inovação

Cada edição da CIIE traz resultados expressivos. Segundo o Ministério do Comércio da China, as seis edições anteriores exibiram mais de 350 mil produtos e geraram US$ 420 bilhões em transações pretendidas. A exposição tem se mostrado um ponto de partida para que empresas estrangeiras se estabeleçam na China, com abertura de lojas, fábricas e centros de P&D, além de parcerias com empresas chinesas. Em 2024, a CIIE terá a participação recorde de 297 empresas da Fortune 500 e líderes setoriais, consolidando-se como uma plataforma essencial para o comércio exterior.

Neste ano, a CIIE terá um foco especial em forças produtivas inovadoras, apresentando produtos de ponta, tecnologias e serviços. Pela primeira vez, o evento contará com uma seção dedicada a novos materiais, como biomateriais e materiais eletrônicos de alta tecnologia. O setor automotivo também terá destaque, com exibições de tecnologias emergentes, como veículos autônomos e armazenamento de energia de nova geração. A China busca, assim, promover um desenvolvimento global coordenado e de alta qualidade.

A CIIE reforça o compromisso da China com a abertura e a governança econômicas, global. A proposta é que a feira continue sendo uma “janela de abertura” para o mundo e um pilar para o comércio internacional, compartilhando os benefícios do desenvolvimento aberto e do livre comércio e contribuindo para o crescimento econômico global.